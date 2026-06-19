朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。そのような状況の中、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、みんなの夢がついに現実となるときが近付いていた。

朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年。 廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。 そのような状況の中、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、みんなの夢がついに現実となるときが近付いていた。

いよいよ、ISS（国際宇宙ステーション）に向けて、鹿児島県にあるJAXA種子島宇宙センターから発射される補給船に「宇宙食サバ缶」が乗せられることが決まったのだ。 宇宙に飛び立つところを藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）の5期生の生徒たちに見せたいと願う朝野のもとに、浜中道夫（三宅弘城）、和子（村川絵梨）の2人が、田所明正（八嶋智人）ら小浜の人々から集めてきたカンパ金を持ってくる。

「この町のみんなで生徒らを送り出したろう」という熱い気持ちが込められていた。 その気持ちを受け取り、朝野と5期生は種子島へと向かう。 しかし、種子島に到着した朝野たちに、JAXAの木島真（神木隆之介）から思わぬ連絡が入る。 朝野は「このドラマは、いまだかつてないくらい生徒たちが入れ替わっていて、今後、活躍していくであろう皆さんが僕と出会ってくれました。

学園ものは僕の役者人生において、すごく大切なものになっています。 だからこそ、僕ができることはなんだろうと考えて、悩みを聞いたり話したりすることが僕にできる精いっぱいかなと思って。 その中で、僕自身もみんなにもらった気づきがたくさんあって、とても楽しい時間でした」と回想。 続けて「『サバ缶、宇宙へ行く』という作品に、皆さんに出会えてよかった。

キャスト、監督、スタッフの皆さんと、またぜひ出会って一緒に作品を作れたらと思います。 ありがとうございました」と思いを口にした。 朝野は新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年で、廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。 生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXAに認証され、みんなの夢がついに現実となるときが近付いていた。

朝野は「この町のみんなで生徒らを送り出したろう」という熱い気持ちが込められていた。 その気持ちを受け取り、朝野と5期生は種子島へと向かう。 しかし、種子島に到着した朝野たちに、JAXAの木島真から思わぬ連絡が入る





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