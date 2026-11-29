朝日新聞社は11月29日午後、2026年1月にデジタル版で配信した高市早苗首相に関する記事の公開を停止し、謝罪した。記事で首相の記者会見を分析したスピーチ指導…

朝日新聞社は11月29日午後、2026年1月にデジタル版で配信した高市早苗首相に関する記事の公開を停止し、謝罪した。 記事で首相の記者会見を分析したスピーチ指導会社「カエカ（kaeka）」に対し、高市氏側から政治資金が支払われていたことが判明したためである。

同社の千葉佳織代表取締役はX（旧ツイッター）で経緯を説明したが、SNS上では厳しい批判が相次いでいる。 政治資金収支報告書で判明した高市首相とカエカ社の関係 公開停止となったのは、2026年1月22日に配信された「『人柄や人間味を表現』 スピーチの専門家が見た高市首相の解散表明」と題する記事。 高市首相が衆議院解散を表明した1月19日の記者会見について、話し方トレーニングなどを手掛けるカエカ社の千葉代表に専門家としての評価や分析を聞いた内容だった。

Advertisement

しかし、11月に公表された政治資金収支報告書により、高市氏側からカエカ社に対し、2025年10月に「記者会見実施支援費用」などとして政治資金が支払われていたことが確認された。 朝日新聞社広報の公式Xアカウントを通じた説明によると、取材や配信の段階で両者の関係を把握できていなかったという。 評価対象である高市氏側との関係を示さないまま専門家インタビューとして配信したことは不適切だったと判断し、公開停止に踏み切った。