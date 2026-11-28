格闘技イベント「Break Down」のオーディションにおいて、朝倉未来社長が安保瑠輝也氏を公然と非難。安保氏が展開する新企画が朝倉氏の旧企画の模倣であると指摘し、両者の対立関係がX上でエスカレートしている。

格闘家であり企業「 Break Down （ブレイキングダウン）」の社長である 朝倉未来 氏は、同イベント主催のオーディション公開動画の中で、元プロテイン選手の 安保瑠輝也 氏に対して激しい批判を行った。この出来事は12月27日に 朝倉未来 のYouTubeチャンネルで公開され、インターネット上の格闘技コミュニティやSNS上で大きな議論を巻き起こしている。両者の間には長年にわたる個人的な確執が存在したが、この公開の場での言及により、その関係性はさらに悪化している。

オーディション会場での公開批判と企画パクリ疑惑

朝倉未来氏が社長を務める「Break Down」の第22回大会は、神戸にて12月に開催されることが予定されている。この大会への出場権をかけたオーディションの模様が公開される中、安保瑠輝也氏が設立した新プロジェクト「SAMURAI SOUL」を巡って対立が生じた。オーディションに参加した「てる」という選手が登壇し、朝倉氏の盟友である「10ニキ」と対戦する流れとなった瞬間、朝倉氏は試合前に突然、安保氏への苦言を呈した。

Also read アニメ『パンどろぼう』BD＆DVDほかほかエディション予約受付中

朝倉氏は「てる」に対して、「あのなんだっけ？ SAMURAI SOUL。俺がやろうとしていた企画パクりやがってさ」と直接的な言葉を投げかけた。さらに朝倉氏は、「安保瑠輝也に言っておいてよ。俺の方がすごい企画なんで大丈夫なんだけど」と、安保氏が自身の旧企画をそのまま模倣していると非難した。この発言は単なる競技上の挑発ではなく、安保氏の人品や信頼性に対する攻撃として受け止められ、会場の空気を凍りつかせることとなった。

朝倉氏は続く発言で、「安保君はもともと俺の企画全パクリの男なので。ね？」と「てる」に確認の問いを投げかけたが、「てる」はそれに対してただ苦笑いをするしかなく、沈黙の中で場は緊迫した。このやり取りは、格闘技イベントの一環ではなく、個人間の個人的な怨念を公衆の面前でぶつける形となり、視聴者や関係者に強い衝撃を与えた。

Advertisement

安保瑠輝也氏のX上での反論とMMA戦の提案

動画が公開された直後、安保瑠輝也氏は自身のSNSプラットフォーム「X」にて、この件への反応を投稿した。安保氏は「SAMURAI SOULに関しては何がパクリなのか知らんけど不快にさせたならごめんね」と述べ、表面的には謝罪の意を示しつつも、実態については否定する姿勢を示した。しかし、その後の文面で安保氏は朝倉未来氏に対して直接対決を申し込んだ。

安保氏は「お詫びと言ってはなんですが、Break Downで俺と戦いませんか？朝倉未来さん」と呼びかけ、「言葉じゃなく、拳で決着つけましょうよ。皆さん見たくないですか？」と一般ファンに対戦の期待を煽った。さらに、安保氏はルールに関する条件として「俺からやろうって言った限りMMAルールでいいよ」と明言し、総合格闘技のルールセットで朝倉氏と戦う意志を固めた。これは、言語的な喧嘩ではなく、実際の格闘技での勝敗で自分の正当性を証明しようとする戦略的な動きであった。

安保氏が「MMAルールなら良い」と提案した背景には、自身の総合格闘技としての経験や、朝倉氏との戦績差に関する自信、あるいは心理的な優位性を狙った戦略があったと推測される。しかし、この提案は朝倉氏からすれば、過去の経緯を踏まえると単なる勝負ではなく、倫理観や人間性への問題として受け止められたようである。

朝倉氏の「不義理」批判とキックボクシングへの言及

安保瑠輝也氏のX上の投稿に対して、朝倉未来氏は即座に、そして冷淡な反応を示した。朝倉氏は安保氏を「気持ち悪いなこいつ」と一括りし、その人格や振る舞いを徹底的に否定した。MMAルールでの対戦を提案されたことに対して、朝倉氏は「安保とMMAで戦ったら、正直話にならないよ」と述べ、自分自身の総合格闘技での戦力よりも、安保氏の能力を低く見積もるか、あるいは戦うこと自体を無価値であると見なした。

一方で、朝倉氏はキックボクシングでの対戦の可能性には言及し、「キックでやったら俺が負けるかもね」と述べた。これは自らの得意分野であるキックボクシングにおいては、安保氏も一定の脅威になり得ることを認める表現だが、直ちに「そんなことは当たり前の話で問題なのは、あまりにも人として不義理じゃないか？」と本題に戻った。朝倉氏がここで問題視しているのは、技術的な優劣ではなく、安保氏が過去の恩義を裏切り、企画を模倣した行為そのものに対する「不義理」である。

Advertisement

朝倉氏のこの発言は、単なる競技者の対戦拒否ではなく、ビジネスや人間関係における信義則の欠如に対する強い怒りを表している。朝倉氏は、安保氏が「10ニキ」や朝倉氏一派と共にイベントの創生期から盛り上げてきた立場にあることを踏まえ、その恩を忘れた行為を許容できないという構図を明確にしている。この論理は、単なるスポーツの争いを超え、業界内における信頼関係の崩壊を意味するものとして捉えられている。

両者の確執がもたらすBreak Downへの影響

朝倉未来氏と安保瑠輝也氏のこの公的な争いは、Break Downというイベント自体のブランドイメージや、他の選手たちの心境にどのような影響を与えるかが注目されている。オーディションに参加した「てる」選手のような既存のタレントだけでなく、新たな参入者にとっても、朝倉氏のトップシェアを確固たるものとすることと、安保氏のような元有力選手の立ち位置をどう定義するかが、今後のイベント運営における重要な課題となる。

12月に神戸で開催される第22回Break Down大会では、これらの対立がどのように処理されるか、あるいは対戦が実現するかが最大の注目点である。安保氏が提案したMMAルールでの対戦が実現しない場合でも、朝倉氏の「不義理」という批判は、安保氏のパブリックイメージに長期にわたって影を落とす可能性が高い。一方で、安保氏がSNS上で主張を続ける限り、両者の関係は修復不可能なほど悪化していると見られる。

格闘技ファンにとっては、単なる試合の結果だけでなく、背景にある人間関係のドラマや、業界内のパワーバランスの変化にも関心が集まっている。朝倉氏が「俺の方がすごい企画なんで大丈夫」と自信を見せたSAMURAI SOULと、朝倉氏が関与するBreak Downの企画競争は、この騒動を通じてさらに激化することが予測される。今後の展開としては、安保氏が別ルートで自身のプロジェクトを推進するか、それともBreak Down内のルール変更や特別マッチを通じて決着をつけるかのいずれかになるだろう。

この一件は、個人間の確執が如何に公の場やメディアを通じて拡大するかを示す良い例であり、朝倉未来氏と安保瑠輝也氏の将来の動向、そしてBreak Downというイベントのあり方について、業界関係者から多くの注視を集めることになる。両者が直接対決を避ける場合でも、言葉の戦いは続く可能性があり、それがどのように収束するかは、今後のニュースウォッチャーにとって重要な視点となる。