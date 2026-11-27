朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮなどで活躍した女...

朝倉未来があ然「やばい、やばい」元ＲＩＺＩＮ伝説級女子が奇抜姿でＢＤ電撃参戦 「こっちこいよ」“悪童”と取っ組み合いで秒殺圧倒 会場戦慄「怖すぎる」朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２２回大会（１２月、神戸）に向けたオーディションの模様が２７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、ＲＩＺＩＮなどで活躍した女子総合格闘家のＫＩＮＧレイナ（３０）が登場し、騒然となった。

棒付きの飴を加えながら、カラフルな衣装、髪で登場したＫＩＮＧレイナ。

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「お疲れ様でーす」と小声で挨拶して椅子に座った。 朝倉から「あれ、格闘技まだやってんの？ 」と問われると、「今は一応してるんですけど、そろそろまた復帰しようかなと。 ＢＤちょっと女子枠盛り上がってないんで、盛り上げにこようかなと」と参戦理由を説明した。