朝ドラ「風、薫る」：シマケンの記事が波紋 りんと夕凪の救済をめぐる葛藤

朝ドラ「風、薫る」で、主人公・一ノ瀬りんの親友・夕凪に関する記事が新聞に掲載され、話題に。記事を書いたシマケンの行動に対し、視聴者からは賛否両論の声が上がっている。りんとシマケンの「助けたい」という思いがすれ違う様子を描く。

「風、薫る」は 朝ドラ 第114作目として放送中の作品で、主人公である一ノ瀬りん（ 見上愛 ）と、隣人で 看護師 の大家直美（ 上坂樹里 ）の2人の女性を中心に物語が展開している。 時代設定は女性の職業がまだ社会的に確立されていない明治期。

りんと直美は同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース」すなわち正規の訓練を受けた専門の看護師として新しい風を起こす実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの半世記がモチーフとなっている。 物語の中盤、りんは親友の夕凪（村上穂乃佳）を救いたいという切実な思いから、新聞社を訪れる。 編集長の綿貫（小松和重）からは予想外の提案を受け、戸惑いを感じる。 一方、直美は夕凪のそばに寄り添い、献身的に看病を続けていた。

そんなある日、りんが新聞を手に取ると、そこに夕凪に関する記事が掲載されているのを見つける。 その記事を書いたのはシマケン（佐野晶哉）だった。 この報道に対して、視聴者からはさまざまな反応が寄せられた。 例えば「夕凪＝魚住セツ」「人柱」「誰かが声をあげなければ でも人柱にはしたくないよね」「名前を変えて新聞に載ってる」「相談に行った新聞社。

心中が記事にされた」「え？ りん、やらかした？ （守秘義務守らなかった？ ）」「患者のことを書いたの…シマケン？

どうなる？ 」「シマケンが記事を書いた、りん、プンプン」「シマケン？ シマケン、やらかしたぞ？ 」「やはりシマケンが書いたのね 夕凪のために いやりんちゃんのために」「助ける方向性が違ったのか」「シマケンそれは違う気がする」「りんもシマケンも助けたいのは一緒」「なんか切ないシマケン…」などのコメントが並び、物議を醸した。

りんとシマケンはともに夕凪を救いたいという同じ目的を持ちながら、その手段として新聞報道という形を選んだことが、結果的に問題を引き起こした。 このエピソードは、主人公たちの理想と現実の社会的な restraint との葛藤を浮き彫りにし、ドラマの深みを増している





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