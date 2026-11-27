保が北海道に戻った後、珠は父を題材にした新作「追憶の父」を書き上げ、編集長の黒崎から高く評価される。その後、西尾一路と結婚し周囲に溶け込みながら新しい生活を始める。作品は宇野千代をモデルにしたオリジナルの朝ドラ第115作である。

あらすじは、保（金子大地）が北海道に戻ったあと、珠（ 石橋静河 ）は執筆に集中し、父を題材にした新作『追憶（ついおく）の父』を書き上げる。 父・清治（渡部篤郎）と改めて向き合うことで出来上がったこの作品を、首都公論の編集長・黒崎（遠藤憲一）は大いに評価する。

そして月日が経ち、珠の新しい生活が始まる。 珠は、西尾一路（染谷将太）と一緒になり、周囲の人々に、とけ込んでいく。 Xには「ねてしもうた」「男も惚れる西尾一路」「保さん、最後まで優しい…」「保さんの懐の深さよ」「朝ドラ史上最高の旦那様だったような気がする」「葉野にもどった」「読む奴は読む！

Advertisement

」「一年後、一路と夫婦に」「マキさん、愛しかない」「馬込村、今の大田区」「ボロ屋に引っ越しは朝ドラあるあるよね」「劇伴お洒落だ」「水玉の葉野珠」「なかなか人たらしだな一路くんは」「一路、困った人を見ると助けるタイプの男か」「新キャラ野菜泥棒の田島くん」「泥棒のタジマ君w」「斬新な紹介」「畑泥棒連れてきた」「来週尾野真千子がBKに帰ってクルー」「そろそろ尾野真千子さんが来ますね！ （わくわく）」「オノマチー！ 」「関東大震災…」などとコメントが並んだ。