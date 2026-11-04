朝ドラ『ブラッサム』珠が札幌で仕立屋を始め近所で評判に

朝ドラ『ブラッサム』で、珠（石橋静河）が保の提案を受け入れて札幌へ移住し、浪江の勧めで自宅の仕立屋が近所で評判になる展開を紹介します。視聴者の反応もあわせてまとめました。

朝ドラ『 ブラッサム 』の物語が、札幌での新生活を軸に大きく動き出しました。主人公の 葉野珠 （ 石橋静河 ）は、保（ 金子大地 ）の提案を受け入れ、保の卒業を待たずに札幌への移住を決めています。

保は木村正吾（三宅弘城）の勤める銀行で働き始め、珠と保の二人での札幌での暮らしが始まりました。珠は正吾の妻・浪江（杉田かおる）や近所の主婦であるクニ（山本香織）、トミ（泉希衣子）と交流しながら、少しずつ日常を取り戻していきます。

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物語の中心にあるのは、珠が家で仕立屋を始める展開です。浪江のすすめで始まったこの仕事は、近所で評判になっていると描かれました。

朝ドラ『ブラッサム』で描かれる札幌移住と新生活

珠は保の提案を受け入れ、保の卒業を待たずに札幌への移住を決めました。二人が新しい土地で暮らし始める様子が、物語の最初の大きな節目として描かれています。

保が正吾の勤める銀行で働き始めたことで、珠と保の生活は具体的な形を持ち始めます。新しい街で生計を立てながら、二人で歩み出す姿が丁寧に追われています。

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珠にとって札幌での生活は、見知らぬ土地に身を置く一歩目でもあります。物語は、珠が環境の変化に戸惑いながらも、少しずつ自分の居場所を見つけていく過程を中心に進んでいます。

浪江やご近所との交流が珠の日常を支える

珠は正吾の妻・浪江、近所の主婦であるクニとトミと交流を重ね、少しずつ日常を取り戻していきます。地域の人々との関わりが、珠の札幌での暮らしを支える柱として描かれています。

浪江は珠に家で仕立屋を始めることをすすめた人物で、珠の次の一歩を後押しする存在です。穏やかな助言が、珠が自分の技術を生かす場を得るきっかけになりました。

クニとトミとの関わりも、珠が地域に溶け込んでいく過程を示す要素です。近所付き合いを通じて、珠が新しい生活のリズムを整えていく様子が描かれています。

こうした人間関係の積み重ねが、物語全体の温かい空気をつくっています。珠が周囲の人々に受け入れられていく流れは、視聴者にとっても見どころの一つになっています。

仕立屋の評判と視聴者から寄せられた反応

珠が家で始めた仕立屋は、近所で評判になる展開として描かれています。浪江の提案から生まれた仕事が、珠の新しい生活の柱になりつつあります。

X（旧Twitter）には、「すごい豪華なご飯！」「杉田かおるさんの安定感」といったコメントが並びました。食事の場面や俳優の演技に注目する声が目立っています。

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「浪江さんも温かい人で良かった」「杉田かおるが良い人すぎる」といった投稿もあり、浪江の人柄を好意的に受け止める視聴者が多い様子がうかがえます。「内職の提案までしてくれる浪江さん」という声も見られました。

一方で、「優しすぎて怖い」「何か地雷があるのかと勘繰ってしまう」といった、物語の先行きを警戒する声もありました。「今のところ悪い人は出てこない 仕立て屋も順調」という投稿も寄せられ、視聴者の受け止め方は分かれています。

「手に職があると強いよね」「倹約は生きる知恵 朝からいい言葉が出るなあ」といったコメントからは、仕立ての技術や暮らしの知恵に共感する視線もうかがえます。「チョッちゃん思い出すなぁ… それにしても珠の対応力」という声もあり、珠の柔軟な対応が注目されています。

作品概要と宇野千代をモデルにした設定

『ブラッサム』は朝ドラ第115作目にあたるオリジナル作品で、山口県出身の作家・宇野千代をモデルにしています。主人公の葉野珠の波瀾万丈の人生を描くことが、作品の大きな軸です。

同作は明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた人物を描く物語です。時代の移り変わりの中で生きる珠の姿が、ドラマの骨格を形づくっています。

珠を演じるのは石橋静河で、珠の高齢期は加賀まりこが演じています。若い時代から晩年までを異なる俳優が担当することで、珠の人生の広がりが表現されています。

札幌での新生活と仕立屋の評判は、珠の人生の一区間として描かれています。今後の展開に注目が集まる中、珠がどのように自分の道を切り開いていくのかが、作品を追う上での焦点になるとみられます。