小説家・葉野珠の人生を描くNHK朝ドラ第115作目ブラッサム。石橋静河主演のこの作品が、情報番組あさイチで鈴木奈穂子アナウンサーの感動的なコメントと共に大きく取り上げられ、視聴者の関心を高めている。

あらすじは、珠（ 石橋静河 ）は喫茶店に、親友である新聞記者の忍（木竜麻生）を呼び、自分の胸の内を打ち明ける。 そして珠は、自分が小説を書く理由や、いま感じている赤裸々な思いを、手記としてしたため、新聞の記事として発表することを決意する。

掲載された手記は、多くの人のもとに届き…。 そして、保（金子大地）は東京へ珠に会いにやって来る。 ついに珠が保と再会。26日の話し合いの展開が注目される中、情報番組「あさイチ」のMC博多大吉は「さ、きれいな景色でも見ましょうかね。 すぐ中継へ行けと言われてますので」と京都・嵐山の紅葉生中継へ話を振った。

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番組の構成上、この日の朝ドラ受けはなしかと思われたが、鈴木奈穂子アナウンサーは「そうなんですけど、すごい気になるところで（朝ドラが）終わったじゃないですか」と後ろ髪を引かれる様子を見せた。 それでも大吉は「（中継が）待ってますから」と切り替えていた。

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「ブラッサム」は朝ドラ第115作目で、同作は明治、大正、昭和を駆け抜け、自由を求め続けた山口県出身の作家・宇野千代をモデルに、主人公・葉野珠（はの・たま）の波瀾（はらん）万丈の人生を描くオリジナル作品。 石橋静河が珠を演じ、珠の高齢期を加賀まりこが演じる。