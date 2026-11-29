俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第45回が27日に放送…

連続テレビ小説『ブラッサム』より（C）NHK 俳優の石橋静河が主演を務める、連続テレビ小説『ブラッサム』（月～土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月～金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第45回が27日に放送され、主人公の新たな居住先に反響が寄せられた。

本作は、明治・大正・昭和を駆け抜けた作家・宇野千代をモデルに、自由を求め続けた主人公・葉野珠の生涯を描く。 明治30年（1897年）に山口・岩国で生まれた珠は、2歳で実母を亡くし、父と継母のもとで育つ。 女学校卒業後、代用教員として働くも解雇され、故郷を離れて上京。 小説の懸賞応募をきっかけに作家への道を切り開くが、関東大震災や戦争、結婚と離婚、倒産、借金など激動の時代に翻弄されながらも筆を執り続け、小説家として花を咲かせていく。

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第45回では、保（金子大地）が北海道に戻ったあと、珠（石橋静河）は執筆に集中し、父を題材にした新作『追憶（ついおく）の父』を書き上げる。 父・清治（渡部篤郎）と改めて向き合うことで出来上がったこの作品を、首都公論の編集長・黒崎（遠藤憲一）は大いに評価する。 そして月日が経ち、珠の新しい生活が始まった。