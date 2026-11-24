有限会社ManPlusは2026年11月16日、AIによる通帳読み取りと仕訳自動生成アプリ「通帳らくらく読取」を提供開始。弥生、freee、マネーフォワードに対応し、税理士事務所の業務効率化を支援します。

有限会社ManPlusは、2026年11月16日よりWindowsアプリ「 通帳らくらく読取 」を Microsoft Store にて提供開始した。愛知県名古屋市に本社を置く同社は、代表取締役社長である 林建吾 氏のもと、税理士事務所や記帳代行業者向けの業務効率化ツールを主力製品としている。この新作アプリは、既存の「領収書らくらく読取」や「請求書らくらく読取」に続く、らくらく読取シリーズの第4弾製品に位置づけられる。会計処理における手作業の負担軽減を目的としており、特に通帳入力に特化した機能強化が図られている。

Google Gemini活用による高精度なデータ抽出

「通帳らくらく読取」の主要技術基盤には、Googleの生成AI「Gemini」が採用されている。本アプリは、紙の通帳や銀行・クレジットカードの明細書から得られる画像データ、スキャンデータ、さらにはネットバンキングやクレジットカード発行元から取得可能なPDF形式およびCSV形式のデータを読み取ることができる。AIはこれらの多様なソースから、取引の日付、摘要、出金額、入金額、および残高情報を高精度で抽出し、構造化された表形式のデータにまとめ上げる。金融機関ごとの個別設定や複雑な連携作業が必要ないため、ユーザーは即時にデータ処理を開始することが可能だ。

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自動残高検算で人的ミスと読み違いを検知

データの読み取り完了後、本アプリは「前の残高マイナス出金額プラス入金額イコールこの行の残高」という計算式をすべての行に対して自動的に検証する。このプロセスにより、人為的な入力ミスやOCR（光学文字認識）による読み違いを即座に特定できる。残高が合わない行が存在する場合、アプリは桁の読み違いや行の抜け、出金と入金の取り違えなど、考えられるエラーの原因を確度の高い順にリストアップする。ユーザーはこの候補の中から該当するものを選択するだけで、エラーを迅速に修正できるため、月末に残高の不一致を発見した後に原因特定に多くの時間を費やすという問題を解消する。

主要クラウド会計ソフトとのシームレスな連携

「通帳らくらく読取」は、業界標準である弥生会計、freee会計、およびマネーフォワード クラウド会計の3つの主要クラウド会計ソフトの仕訳CSV取込形式に対応している。出力されるCSVデータには、税区分や補助科目の情報も含めることができ、さらに出力前に画面内で仕訳の内容を確認・検証する機能も備えている。これにより、会計ソフトへのインポート前にデータ品質を保証できる。過去の分をさかのぼって記帳する際や、連携に対応していない金融機関口座、あるいは紙の通帳のみを持つ口座からの入力においても、従来の手入力作業に代わる効率的な代替手段として機能する。

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複雑な返済と内部振替の自動処理機能

本アプリは、単純な取引データだけでなく、複雑な資金移動の処理能力も兼ね備えている。返済予定表を読み取ると、通帳上では1行で記帳されるローンの返済を、「借入金」と「支払利息」の2つの異なる勘定科目に自動的に振り分けて仕訳を作成する。また、同じ口座間での資金移動は、1本の振替取引としてまとめるロジックを採用しており、重複する取引の処理を自動化する。期間が重なる複数の通帳データを読み込ませた場合でも、同じ取引は自動で除外・統合されるため、データのかさぶりの心配がない。勘定科目の設定や、ユーザーが学習した規則、そして作業の続きは、顧問先ごとに独立して保存されるため、管理が容易である。

複数PCからの共有とスケーラビリティの確保

事務所全体の運用効率を考慮し、「通帳らくらく読取」は顧問先の数に制限を設けていない。設定データや作業履歴は、事務所の共有フォルダに配置することで、複数のPCから同時に同じデータにアクセスして利用することが可能だ。このアーキテクチャにより、規模の大きい税理士事務所や記帳代行業者においても、導入後のスケールメリットを享受できる。取引の多い事業者では月間数百行に及ぶ通帳入力が発生することがあるが、本アプリの導入により、このような膨大なデータ量でも正確かつ迅速な処理が可能となる。11月16日の提供開始により、会計業務の自動化ニーズに応える新たな選択肢が市場に提供されることになる。