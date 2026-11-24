東京大学物性研究所の井上圭一特任教授らの研究チームは、遺伝子の改変からたんぱく質の機能評価までを一連で操作できる自動実験システム「Rhobot-Screen（ロボットスクリーン）」を開発。96個の試料を一貫して並列に扱える統合実験ワークフローにより、多数の候補たんぱく質を同じ条件で作製・比較して、信頼性の高いデータを継続的に蓄積できるようにしました。

研究者は、天然のたんぱく質を構成するアミノ酸の一部を置き換えることで、目的に合った性質や新たな機能を持つ分子を作り出します。 近年、人工知能（AI）を使ってたんぱく質を設計する研究が進んでいますが、AIの予測精度を高めるためには質のそろった大量の実験データが必要です。

従来、遺伝子の改変から改変たんぱく質の作製、機能評価までの多くの工程は手作業で実施されており、研究者の経験や技能によって実験の処理速度やデータの質が変動しやすいことが課題となっていました。 東京大学物性研究所の井上圭一特任教授らの研究チームは、遺伝子の改変からたんぱく質の機能評価までを一連で操作できる自動実験システム「Rhobot-Screen（ロボットスクリーン）」を開発。96個の試料を一貫して並列に扱える統合実験ワークフローにより、多数の候補たんぱく質を同じ条件で作製・比較して、信頼性の高いデータを継続的に蓄積できるようにしました。

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研究チームはシステムの性能を確かめるため、光を受けて働くたんぱく質「ロドプシン」を対象として、多数の改変体を自動で作製・評価。 その結果、特定の位置のアミノ酸を変化させることでロドプシンが吸収する光の色が変化する仕組みを明らかにしました。