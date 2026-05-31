有吉弘行、ダチョウ倶楽部40周年感謝祭でトークが盛り上がらなかった理由を明かす

お笑いタレントの有吉弘行が、自身が司会を務めた「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」において、トークパートが思うように盛り上がらなかった背景を語った。ダチョウ倶楽部の3人の関係性や、ゲストとの歴史的なつながりが逆に会話の深まりを妨げたと分析。イベントの進行が早すぎたこともあり、苦心した様子を覇かせた。

お笑いタレントの 有吉弘行 が、31日放送のJFN『 有吉弘行 の SUNDAY NIGHT DREAMER 』に生出演し、25日に東京国際フォーラムホールAで開催された「 ダチョウ倶楽部 40周年感謝祭」について語った。

同イベントには、片岡鶴太郎、渡辺正行、出川哲朗、爆笑問題、江頭2:50、松村邦洋など、多くの豪華ゲストが集まった。 有吉は司会を務めたが、イベントが当初の予定より早く進み、トークパートが短くなってしまったと明かした。 その理由として、ダチョウ倶楽部のメンバーである肥後克広と寺門ジモンとの間に、上島竜兵がフロントマンとして存在する基本構造があることを指摘した。 有吉は「ダチョウ倶楽部は3人で1つなんだよ。

フロントマンが竜さんだから、皆が竜さんをいじるのが基本構造で、誰が来ても『竜ちゃんとさ』って感じ。 肥後さんとジモンさんとじゃ、会話が弾まないんだよね」と推測。 さらに、長年交際のある片岡鶴太郎との会話も『懐かしいよね～…』で終わり、その後すぐに次のコーナーに移るなど、トークが深まらなかったと振り返った。

「鶴太郎さんもいっぱい歴史があって、40年ぐらいの付き合いがあるけど、『懐かしいよね～…』で終わって、『はい、それじゃあ、おでんいきましょう! 』って感じで、全然会話がないんだよ。 それでどんどん巻いていっちゃって。 俺らが入っていくのもおかしいからさ」と苦笑いを交えながら説明した。

この一件から、有吉は自身の司会スタイルと、ダチョウ倶楽部というグループの独特な関係性についての洞察を示した





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