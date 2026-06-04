有働由美子、初ドラマ出演を語る ニッポン放送ラジオで裏話と苦笑いエピソードを公開

フリーアナウンサーの有働由美子がニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』にゲスト出演。TBSドラマ『時すでにおスシ!?』での初演技体験や、共演者からの絶賛、演出家三谷幸喜氏から受けた指摘、NGシーンのエピソードなどを赤裸々に語った。

フリーアナウンサーとして長年テレビやラジオで活躍してきた 有働由美子 （57歳）が、2024年4月4日、ニッポン放送の深夜番組『 ナイツ ザ・ラジオショー 』（月曜から木曜の深夜1時）にゲスト出演し、最近テレビドラマで挑戦した新たな役柄について熱く語った。

今回の出演は、同番組への生出演としては珍しく、リスナーにとっても有働本人にとっても貴重な機会となった。 彼女が出演したドラマは、TBS系で放送された連続ドラマ『時すでにおスシ!? 』で、そこでは主人公の親友である磯田泉美役を演じ、演技デビューを果たした。 その演技について、有働は「最初は自分でも本当にできるのか不安だったが、共演者やスタッフのサポートで徐々に自信がついた」と振り返り、ドラマ制作の裏側や撮影現場でのエピソードをたっぷりと披露した。

特に、共演者のナイツの塙宣之が「有働さんが自然体で演じる姿はとても楽しかった」とコメントし、土屋伸之も「二人の会話がまるで実際の友情そのもののようで、空気感がとてもよくできていた」と絶賛したことが話題となった。 有働は続けて、自身の演技に対する自己分析と今後の展望について語った。

「みんなが『面白い』と言ってくれるからこそ、やっと自分の演技が受け入れられたんだと感じる。 一方で、あくまで自分は有働由美子を演じているだけで、役そのものが生きている」という認識を持ちつつ、演技とアナウンサーとしての仕事の違いについても言及した。

「MCは結果が求められるから、点数で評価されることが多い。 その点、演技は観客の心にどれだけ残るかが重要で、結果だけで測れない」と指摘し、演技への向き合い方を改めて考える機会となったと語った。 また、演技に対しては「上手く行かないシーンがあっても、それが自分の成長の糧になる」と苦笑いしつつも、全体としては「とても楽しかった」と明るい表情で締めくくった。 実際の撮影現場でのエピソードも披露し、有働は台本のセリフを覚える際に便利な方法として「自分のセリフに付箋を貼り、何度も口に出して覚えていた」と語った。

しかし、演出家の三谷幸喜氏にその方法を見せたところ、「そんなやり方は初めて見た。 自分だけ覚えればいいわけではないから、貼る位置や順序を間違えている」と厳しい指摘を受けたという。 さらに、撮影中に起きたNGシーンについても正直に語り、自己紹介のシーンで本来言うべき役名を言い損ね、「私、有働由美子」と言ってしまったことを恥ずかしがりながらも笑い飛ばした。

「そういう小さなミスもあるけれど、そこから学べることが多い」と振り返り、今後も俳優として、そしてアナウンサーとして多面的に活躍していく決意を改めて示した。 有働由美子は、ラジオのリスナーに向けて「これからも皆さんに楽しんでもらえるよう、いろいろな挑戦を続けますので、応援よろしくお願いします」とメッセージを送った





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