有働由美子、本田圭佑のW杯解説を絶賛「朝5時に起きて良かった」

フリーアナウンサーの有働由美子がラジオ番組で、元日本代表MF本田圭佑のW杯日本対オランダ戦の解説を絶賛。NHKの解説目次公開や本田の独特な語り口にも触れた。

フリーアナウンサーの 有働由美子 （57歳）が、自身がパーソナリティを務めるニッポン放送のラジオ番組「うどうのらじお」（毎週金曜午後3時30分放送）で、サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーグF組初戦となる日本対オランダ戦の中継に出演したサッカー元日本代表MF 本田圭佑 （40歳）の解説を絶賛しました。

有働は「あの方のインパクトある解説で、朝5時に起きて良かったと思いました。 目が覚めましたね」と語り、その解説の面白さに触れました。 特に、試合中にうとうとしないようにYogiboを最大限に立てて座るバージョンにして観戦したエピソードを交え、「本田さん、面白かったね～」と笑顔で振り返りました。 また、有働は中継を担当したNHKが本田の発言をタイムテーブル形式にまとめた「解説目次」を公開したことにも言談。

自身もかつてNHKに所属していたことから「NHK面白い！ 素晴らしい！ NHK」と古巣を称賛しました。 そして「これが人々に欲されていると察知して動いた公共放送NHK素晴らしいですね」と、NHKの機転を利かせた対応に感心しました。

さらに、本田の解説で印象的だった場面として、オランダの11番選手ガクポの名前を連呼していたことや、試合終了間際の同点ゴール直前に「そろそろいける気がする」と予言したシーンを挙げました。 有働は本田の選手の呼び方にも注目し、「（選手を）さん付けで呼ぶの。 久保さんはタケ。 関係性があるんでしょうけども」と独特の呼称に興味を示しました。

また、「上田（綺世）さん打たれへんか」という関西弁のような言い回しや、オランダのトイレの便器についての話題など、海外生活に慣れた本田ならではの視点が面白かったと語り、「本田語録」を存分に楽しんだことを明かしました。 番組内では、本田の解説がSNSで話題になったことにも触れ、視聴者の反響の大きさを伝えました。 有働は最後に「本田さんの解説、もっと聞きたかったですね。 次回の試合も楽しみです」と締めくくり、今後の活躍に期待を寄せました





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有働由美子 本田圭佑 W杯 解説 NHK

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