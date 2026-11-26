求人媒体への掲載から最終面接の日程調整までを採用代行が全面的に対応。月額制や固定契約期間がなく、応募がない月は費用が発生しない柔軟な料金体系を採用。適性検査は無料で提供され、2026年11月のデータでは最初の電話連絡までの中央値は7.4分だった。

当社が、求人媒体への掲載（リスティング）と求人広告の出稿・運用、スカウトの送信、応募の受付、応募者への連絡、応募書類の確認、一次面接、評価のお届け、最終面接の日程調整を行います。 毎月、応募と選考の状況を報告し、求人票の改善案を届けます。

企業が行うのは、求人内容と面接の質問・評価基準の確認、最終面接の枠の用意、最終面接、採否の判断です。 すでに自社で求人を掲載している企業は、届いた応募の対応だけを任せることもできます。 当社の人材紹介事業でも、同じ方法で応募者に連絡しています。 人材紹介事業で2026年11月12日から25日までの14日間に電話を掛けた応募217件では、応募から最初の電話までの時間の中央値が7.4分でした（2026年11月26日時点の集計）。

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月額料金と契約期間の定めはなく、応募が届かなかった月は当社への料金がかかりません。 適性検査「Aile 人事アセスメント」を無料で使えます。 受検の案内は、当社から応募者へ送ります。 応募者がオンラインで94問に答えると、性格特性、職務適性、ストレス耐性などをまとめた結果票が企業に届きます。