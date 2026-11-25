宇宙航空研究開発機構（JAXA）は25日、月の南極域で水資源を調べるインドとの共同計画「LUPEX（ルペックス）」に向けて開発している月面探査車の試験機を、調布航空宇宙センター（東京都調布市）で報道陣に初公開した。令和10年度に日本の主力…

宇宙航空研究開発機構（JAXA）は25日、月の南極域で水資源を調べるインドとの共同計画「LUPEX（ルペックス）」に向けて開発している月面探査車の試験機を、調布航空宇宙センター（東京都調布市）で報道陣に初公開した。

令和10年度に日本の主力大型ロケット「H3」での打ち上げを目指す。 試験機は、砂地でも沈みにくくするため、4本の脚先にベルト状の「履帯」を装着している。 走行試験では、月面を模して砂利を敷き詰めたコースを秒速3センチでゆっくりと移動。 縁の高さが約20センチの模擬クレーターや岩を乗り越えた後、その場で方向転換した。

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計画では、日本が月面探査車の開発や打ち上げを、インドが月面着陸機の開発を担当する。 試験機は走行や掘削に必要な機器しか搭載していないが、実機には太陽電池や多様なセンサーも搭載。 着陸後の約100日間に、地下1メートル以上まで掘れるドリルで、場所や深さを変えながら数十回の試料採取を実施する。 さらに試料を加熱し、重さの変化などから水の量や状態を調べる。

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月の南極域には氷があるとされるが、水資源として使えるか、よく分かっていない。 水を確保できれば飲み水や、水素と酸素に分解してロケットの推進剤に使える可能性があるため、水資源の調査は月面開発を進める上で極めて重要になる。 JAXAの星野健プロジェクトマネージャは、試料を採取し水を調べる技術について「水の量を直接測れるのは、世界の水探査計画の中でもルペックスだけだ。 ぜひ成功させたい」と話した。