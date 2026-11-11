最高裁が参院選を違憲状態と判断 一票の格差3.13倍

最高裁判所大法廷は11日、昨年7月の参院選で最大3.13倍の一票の格差が生じていたことについて、投票価値の平等に反する違憲状態にあったと認定する統一判断を示した。

最高裁判所 大法廷（裁判長・ 今崎幸彦 長官）は11日、昨年7月に実施された参議院議員通常選挙における選挙区間の投票価値の不均衡について、憲法違反の状態にあるとする統一判断を示した。この判決により、最高裁が参院選を違憲状態と認定するのは2012年以来、12年ぶりの事例となった。

一票の格差3.13倍の法的評価

昨年の参院選では、議員1人当たりの有権者数が最も少ない福井選挙区と、最多の神奈川選挙区の間に最大3.13倍の格差が生じていた。弁護士グループは、この不均衡が憲法が保障する投票価値の平等に反すると主張し、全国の高裁および高裁支部に対して合計16件の選挙無効訴訟を起こしていた。最高裁はこの訴訟の上告審において、格差是正の必要性を明確にしつつも、原告側の選挙無効を求める請求については退けた。

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過去の判例と合区導入の経緯

参院選の一票の格差をめぐる司法的判断は過去にも繰り返されている。平成22年と平成25年の選挙について最高裁が相次いで違憲状態の判断を示したことをきっかけとして、2015年の公職選挙法改正が行われた。これにより「鳥取・島根」および「徳島・高知」のそれぞれを一つの選挙区とする合区制度が導入され、それまで5倍前後だった最大格差は約3倍まで縮小した。その結果、その後の選挙では合憲判断が続いていたが、今回の判決は新たな事実関係に基づくものとなっている。

前回の指摘と制度改革の遅れ

令和4年参院選における最大格差3.03倍を巡る前回の大法廷判決では、最高裁はさらなる格差是正を喫緊の課題として指摘し、国会に対し選挙制度の抜本的な見直しを求めていた。しかし、立法府側はその後も具体的な制度改革には至らなかった。今回の判決は、そのような政治的な対応の遅れに対する司法からの強い警告とも解釈できるものであり、今後の国会での議論に大きな影響を与えると見られる。

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高裁判断の分かれ道と上告理由

一審および二審である高裁段階では、16件の訴訟のうち11件が「違憲状態」、5件が「合憲」と判断が分かれていた。いずれのケースでも選挙無効の請求は棄却されており、原告側が上告していた背景には、司法判断の統一性以及びより厳格な憲法適合性の確認への期待があった。最高裁大法廷はこれらの個別判断を超え、国家全体の選挙制度の公平性という観点から最終的な基準を示す役割を果たした。

将来の選挙制度への影響と展望

今回の判決によって、政府与党および野党を含む国会議員たちは、即座に選挙区割り見直しや定数配分の再検討を迫られることになる。有権者の権利保護という観点からは、投票価値の平等が確保されるまでの過程で生じた混乱や不服を解消する意味合いが強い。今後は国政政党間の協議が進められ、次の参議院選挙までに何らかの形で格差是正策が講じられるかが焦点となる。法律家や政治評論家の間では、次回選挙での訴訟リスク回避のためにも早急な立法措置が必要だという声が広がっている。