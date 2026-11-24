最終判決のわずか数時間前、深刻かつ予想外の展開により、アフリカネイションズカップ2025決勝をめぐる問題が再燃した。モロッコ王立サッカー連盟は手をこまねいてはおらず、スポーツ仲裁裁判所（CAS）に緊急の公式書簡を送付し、発生した疑いのある「事案」を報告した。同連盟は、この事案が案件全体の公正性を脅かすものだとしている。

』の情報筋によると、 モロッコ はこの案件における「極めて憂慮すべき状況」と自ら表現する事態を見過ごすつもりはなく、最後の瞬間まであらゆる法的権利を堅持する決意だという。 誰もが注目する最終判決は、本日火曜日の午後2時ごろに言い渡される予定だ。

騒動の発端は、先週日曜日に行われたとみられる1本の電話だ。 通話したのは、CASがこの案件の裁定のために任命した3人の仲裁人の1人であるドイツ人の法律専門家と、セネガルサッカー連盟のアブドゥライ・ファル会長だった。 この電話が事実であれば、これほど重大な案件においてあらゆる仲裁人に求められる中立性と独立性の原則について、大きく憂慮すべき疑問を投げかけることになる。 しかも、判決のわずか数時間前という極めて微妙なタイミングでのことだ。

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公式声明の中でモロッコ側は、この接触に対して疑問と強い驚きを表明した。 そのうえで、利用可能な法的異議申し立ての手続きを取る権利を完全に留保するとともに、手続きの公正性を損なったり、待たれる決定の公平性に疑念を生じさせたりするいかなる措置も受け入れないと強調した。 この展開は、もともと「爆発寸前」と形容されていた案件にさらなる緊張をもたらしている。

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この問題は、物議を醸した決勝を制してセネガル代表が優勝したアフリカネイションズカップ2025決勝に端を発し、その後アフリカサッカー連盟（CAF）内部での長い法廷闘争へと発展、最終的にローザンヌのCASへと持ち込まれた。