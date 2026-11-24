本田技研工業は11月23日～29日の期間、ホンダのモータースポーツの世界観を体感できる期間限定イベント「Honda Racing Pit Garage in Tokyo」を東京駅イベントスペースで開催している。

本田技研工業は11月23日～29日の期間、 ホンダ の モータースポーツ の世界観を体感できる期間限定イベント「Honda Racing Pit Garage in Tokyo」を東京駅イベントスペースで開催している。

会場には、実際のレースシーンを彷彿とさせるピットガレージをモチーフとした特別な展示空間が登場。 中にはホンダがワークスパートナーとしてF1パワーユニットを供給しているAston Martin Aramco Formula One TeamのF1マシン「AMR26」が飾られており、最新F1マシンを隅々まで間近で見つつ、モータースポーツならではの世界観を体感できる。 AMR26との記念撮影も可能で、ピットにはF1のヘルメットも展示。

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モニターではF1に関する情報を見られるほか、来場者にはAston Martin Aramco Formula One Teamのドライバーであるフェルナンド・アロンソ選手とランス・ストロール選手のサイン入り特製カードや、イベント特製ステッカーがプレゼントされる（数に限りがあり、なくなり次第終了）。 開催時間は10時〜20時（11月23日のみ12時開場）で、開催時間中はマシンやヘルメットを間近で見られるが、来場者が大勢いるためマシン単体を撮影するのが難しい。

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なので、マシンをきれいに撮影したい場合は、パーティションが張られる開催時間外を狙うのもありだろう（※照明の状態は変わる可能性あり）。