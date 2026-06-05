最新ワイヤレスイヤホンとハイエンドタブレットが2024年に続々登場

AIFENGのLEDディスプレイ搭載完全ワイヤレスイヤホン、YEAHYOの骨伝導オープンイヤー、そしてBMAX・TECLAST・ALLDOCUBEの新型タブレットを徹底解説。防水・長時間バッテリー・高速充電・高性能ディスプレイといった最新機能が満載。

最新のワイヤレスオーディオ市場に向けて、複数のメーカーが新製品を発表した。 まず注目すべきは、AIFENG社が提供するBluetooth 5.4対応の完全 ワイヤレスイヤホン である。

本製品はLEDディスプレイを搭載し、ペアリング状態やバッテリ残量を視覚的に確認できる点が特徴だ。 また、ノイズキャンセリング機能とIPX7等級の防水性能を備えており、通勤・通学やジムでのトレーニング、雨天時の使用にも対応できる。 タッチコントロールとType‑C急速充電に加えて、片耳・両耳モードを自由に切り替えられるため、片手での操作や長時間の音楽再生が快適に行える。 バッテリーはフル充電で最大60時間の連続再生が可能で、実際の使用シーンでは数回の充電で数日間の利用が可能になると期待される。

さらに、iPhoneやAndroid端末だけでなく、WindowsやmacOSといった多様なプラットフォームにもシームレスに接続できる汎用性が評価されている。 続いて、骨伝導技術を採用したYEAHYO社のオープンイヤーイヤホンが登場した。 このモデルはBluetooth 5.3に対応し、音漏れ抑制とHi‑Fiレベルの音質を同時に実現している。 従来の骨伝導イヤホンは音質や装着感に課題があったが、本製品は超軽量の26g設計と人間工学に基づくフィット感を追求し、長時間装着しても耳への圧迫感がほとんどない。

マイク内蔵で通話品質も向上し、周囲の音を取り込むモードと遮断するモードをワンタップで切り替えられるため、ランニングや自転車走行中の安全確保にも役立つ。 Type‑Cによる急速充電はわずか15分で数時間の使用が可能となり、忙しいユーザーにとって大きな利点となる。 タブレット分野でも2024年モデルが続々とリリースされた。 BMAXのI9Plusは12GB RAMと最大1TBの内部ストレージ、そして6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、Wi‑Fi 6とBluetooth 5.0による高速通信を実現する。

Android 14が標準搭載され、Widevine L1認証とGoogle Mobile Servicesが利用可能なため、動画配信サービスやオンラインゲームにも最適だ。 さらに、TECLAST P30は10インチのIPSディスプレイと1.8GHz八核CPUを備え、3D重力センシングや無線投影機能を搭載したハイエンドモデルとして注目を集めている。

ALLDOCUBE iPlay60mini Proは8.4インチのデュアルスピーカーステレオと顔認証、6軸ジャイロセンサーを組み合わせ、エンターテイメントからビジネス用途まで幅広いシーンで活用できる。 これらのタブレットは、USB‑CによるPD 18W急速充電やOTG対応、5MP・13MPデュアルカメラといった多彩な機能を備えており、モバイルコンピューティングの新たな可能性を提示している





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