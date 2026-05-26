最新マツダSUV、電動シートとリチウム電池で乗り心地と信頼性を大幅向上

マツダが発表した新型SUVは、電動シートやリチウムイオン電池、改良型ザックス・ダンパーなどを採用し、前世代の課題を克服。低回転域からのトルク特性や大型ディスプレイなど、走行性能と装備の両面で顕著な進化を遂げた。

マツダ が新たに発表した最新の SUV は、前世代モデルと比べてどの点が進化したのかを徹底的に検証した結果、いくつかの重要な改善点が浮かび上がった。 まず注目すべきは、 電動シート システムの導入である。

従来の手動調整式シートに代わり、電動でシート位置を細かく設定できるようになったことで、ドライバーは自分の体格や乗車姿勢に合わせて最適なポジションを瞬時に選択できるようになった。 さらに、ドライブモードの選択が直感的になり、従来のCX-60で指摘されていた「使いにくい」点が大幅に改善された。 セレクトゲートからDレンジを選択し、アクセルペダルを踏むだけでスムーズに走行が開始できるため、都市部のストップ＆ゴーが多いシーンでもストレスフリーに走行できる。

エンジン出力については、1670kgという重量を持つ車体を普通走行でも余裕を持って加速できるように再チューニングされ、低回転域からしっかりとトルクを発生させる特性が強化された。 実際に10km/h以下の低速走行でアクセルを踏み込むと、ややオーバーシュートしやすい傾向が見られるものの、これはエンジンのレスポンスが敏感すぎるためであり、ドライバーが慣れれば調整可能な範囲である。 街中での駆け抜け感は非常に活発で、エンジン音も抑えられた静粛性を保ちつつ、加速時のパワー感覚は十分に満足できるレベルに達している。

次に、電装系の信頼性向上が挙げられる。 アイドリングストップ時に使用される電池がリチウムイオンに変更されたことで、以前のCX-5で問題視されていた12Vバッテリーの寿命が大幅に延びた。 実際に長時間のアイドリングストップを繰り返す都市部の走行でも、バッテリーの電圧低下や始動不良が起きにくく、ユーザーからは「電装品のトラブルが減った」という声が多く上がっている。 このリチウム電池は、従来のニッケル系電池と比べて軽量かつ高エネルギー密度を持つため、車全体の重量削減にも寄与し、燃費性能の向上にもつながっている。

さらに、サスペンションシステムにも革新が施され、韓国工場で製造された新型ザックス・ダンパーが採用されたことで、微少入力時の減衰力が向上し、乗り心地が格段に改善された。 過去のCX-60で「乗り心地が悪い」と批判された点が、今回のモデルでは「素晴らしい乗り心地」と評価されるほどに高まっている。 実際に19インチタイヤを装着し、走行品質を評価したテストドライバーは、路面の凹凸をしっかりと吸収しつつも車体のロールを抑制するバランスが最適化されているとコメントしている。 最後に、装備面でも充実が見られる。

上位グレードの「L」仕様になると、センターディスプレイが15.6インチに大型化され、デジタルインストゥルメントクラスターとしての情報提供能力が飛躍的に向上した。 これにより、ナビゲーションや車両情報、エンターテイメントコンテンツが一目で確認でき、ドライバーの視線移動が最小限に抑えられる。 また、ハイブリッドシステムの出力比較では、新型RAV4ハイブリッドがシステム総出力240馬力であるのに対し、先代CX-5ディーゼルは200馬力／450Nmという数値だったが、今回のモデルはハイブリッド仕様でさらなるパワーアップが期待できる。

総合的に見て、前世代からの大幅な技術進化と装備充実により、従来の課題を克服した上で「良い乗り心地」から「素晴らしい乗り心地」へと評価が変わりつつある。 このような改良が実現した背景には、マツダが「人間中心の設計哲学」を徹底し、ドライバーの感覚に寄り添う車作りを追求した結果であると言えるだろう





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