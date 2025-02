最新のハードウェアを用いたフレームレート検証

本稿では、CrucialのプロCP2K16G56C46U5、NVIDIAのGeForce RTX 5080 Founders EditionとRTX 4080 SUPER Founders Edition、CrucialのT700 CT2000T700SSD3、ASRockのTC-1300Tを用いて、フレームレートを検証しました。検証基準はRTX 5090のゲーム検証と同じで、フレームレート計測ツールはCapFrameXを採用し、正確なフレームレート評価のためにフレームタイムの定義を「MsBetweenDisplayChange」に修正しました。

Crucialの「Crucial Pro CP2K16G56C46U5」(16GB×2、DDR5-5600)とNVIDIAの「GeForce RTX 5080 Founders Edition」(16GB GDDR7)、「GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition」(16GB GDDR6X)、Crucialの「T700 CT2000T700SSD3」(2TB M.2 SSD、PCIe 5.0)、ASRockの「TC-1300T」(1300W、80 PLUS TITANIUM)を用いて、 フレームレート を検証しました。\RTX 5090のゲーム検証と同じ基準を採用し、 ベンチマーク 中の電力消費を正確に把握するため、CPUと ビデオカード のリンク速度をPCI Express 5.0(Gen 5)ではなく、同4.

0(Gen 4)に落としました。RTX 5090をGen 4接続で運用しても性能の下落は0〜2%程度と非常に小さいので、問題ないと判断しました。\フレームレート計測ツールとして「CapFrameX」を使用し、フレームレート算出の基準となる「フレームタイム(1フレームの処理時間)の定義」は「PresentMon」登場当時より使用されている「MsBetweenPresents」ではなく、画面が実際に更新されるインターバルを見る「MsBetweenDisplayChange」を採用しました。これはインテルのXeSS FGやNVIDIAのDLSS MFG処理下において、最低フレームレートやスタッターの頻度を正確に評価するための必要な処理です。従来はCPUがGPUに処理を投げるタイミング(MsBetweenPresents)のインターバルをフレームレート計算の基準にする(PresentMon当初のやり方)ことが業界標準でしたが、これをディスプレーへ出力する寸前の間隔(MsBetweenDisplayChange)に変更しました。なお、RX 7900 XTX環境においてのみ、FSR 3のフレーム生成(FSR 3 FG)が使えないゲームに関しては、AFMF 2を利用してドライバーレベルのフレーム生成を加えて検証しました。しかし、検証時点におけるCapFrameXはAFMF 2で増えたフレームを正しく評価できない不具合(PresentMonとCapFrameXの連携上の問題と思われる)が発生していたため、AFMF 2環境のみRadeonドライバーのログ機能を利用し、フレームタイムのデータからフレームレートを求めました。解像度はフルHD(1920×1080ドット)、WQHD(2560×1440ドット)、4K(3840×2160ドット)、画質は最高あるいはそれに準じる設定としました。まずはラスタライズベースのゲームを中心に検証しました





