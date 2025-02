最後のガソリンエンジン搭載911が試乗！ポルシェ911 TYPE 992.2の挑戦

ポルシェの定番モデル、911の最新型が試乗!今回はベーシックグレードの「カレラ」を試乗。従来のガソリンエンジンに加え、新型の装備やハンドリング性能も体感します。

ドイツの老舗スポーツカーメーカー、 ポルシェ も 電動車 のラインナップを増やしています。EVの「タイカン」に続き、 ポルシェ の象徴である「 911 ( TYPE 992.2 )」もGTSグレードは ハイブリッド (T- ハイブリッド )へと踏み出しました。さらに電動化の旗頭であるEVのタイカンもアップデート。人気 SUV のマカンもEVになりましたし、今後はボクスターやケイマンといった2シーターモデルもEV化されます。\今回試乗した 911 は「 カレラ 」と呼ぶベーシックグレードであるため、 ハイブリッド モデルではなく ガソリンエンジン 車です。新型 911 のエンジンは、従来と同じ3Lの水平対向6気筒のツインターボですが、上位グレードの「GTS」に採用されていたエンジンを乗せたことで、最高出力が385馬力から394馬力に高められているといいます。つまり、ちょっとお買い得になったということです。\ 911 の最新モデル「TYPE 992.

2」をパッと見たところ、ウィンカーがヘッドライトユニット内に内蔵され、エアインテークがリデザインされた程度です。リアのテールランプとポルシェのロゴが一体化し、ディフューザーのデザインも変わった様子。ナンバープレートの位置も少し高くなりました。インテリアではフルデジタルディスプレイが採用され、ドライバー正面には7つのメニューが選べる12.6インチのカーブドディスプレイ、ダッシュボード中央には10.9インチのセンターディスプレイがレイアウトされたのがポイントです。そしてイグニッションがついに回転式スイッチ(キーをひねるようなスイッチ)からプッシュボタン式に変更されました。\ポルシェエクスペリエンスセンター東京のハンドリングトラックは、その舗装がサーキットとは違って一般公道とほぼ同じ路面μで作られているので、現実的な環境でのダイナミックテストができます。ウェット路面のドリフトサークルを走らせればESC(横滑り防止装置)の制御をOFFにして911の挙動を知ることができますし、場所をダイナミックエリアに移せば、ローンチコントロールを作動させる全開加速やフルブレーキング、さらに連続スラロームでハンドリングを安全に確認できます





weeklyascii / 🏆 94. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

ポルシェ 911 TYPE 992.2 カレラ ハイブリッド 電動車 SUV 試乗 ハンドリング ガソリンエンジン

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

ポルシェ911が進化!最後のガソリンエンジン搭載モデル?ポルシェは電動車のラインナップを拡大し、象徴的な911にもハイブリッドモデルが登場しました。今回は、最新型の911「TYPE 992.2」の試乗レポートです。

続きを読む »

サンワサプライ、USBハブ機能付USB Type-C充電ケーブル「400-HUBC34」を発売サンワサプライは、充電とデータ転送を同時にできるUSB Type-C充電ケーブル「400-HUBC34」を発売しました。USBハブ機能を備え、パソコンやスマートフォンに接続することで、充電しながら2つのUSB Type-Cポートを増設できます。

続きを読む »

ポルシェ911、最後のガソリンエンジン搭載モデルの可能性もポルシェは、EVの「タイカン」に続き、象徴的な「911」のGTSグレードもハイブリッド化。さらに、人気のSUV「マカン」もEV化し、今後「ボクスター」や「ケイマン」もEV化される予定だ。試乗した新型911は「カレラ」グレードのガソリンエンジン車。出力は394馬力に高まり、最新のデザインとデジタルディスプレイが採用されている。

続きを読む »

ポルシェ911、最後のガソリンエンジン搭載モデル?ドイツの老舗スポーツカーメーカー、ポルシェは電動車のラインナップを拡大しています。象徴的な「911」もGTSグレードがハイブリッドへと進化。さらに、人気SUV「マカン」もEV化されます。最新の911を試乗したレポートです。

続きを読む »

ポルシェ911、最後のガソリンエンジン搭載モデル?ポルシェの象徴である911、GTSグレードがハイブリッドへと進化。さらに、EVのタイカンもアップデート。人気SUVのマカンもEVに。今後はボクスターやケイマンもEV化予定。新型911は従来の3L水平対向6気筒ツインターボを搭載し、最高出力が394馬力に高められた。

続きを読む »

オーロラ、新学校のリーダーズをフィーチャーした「Some Type Of Skin」リミックスをリリース2023年2月14日に、カナダ出身のシンガーソングライターオーロラが、新学校のリーダーズのメンバーをフィーチャーした「Some Type Of Skin」のリミックスバージョンをリリースしました。オーロラは「サプライズ! 私の大好きな新しい学校のリーダーズが『Some Type Of Skin』をリワークしてくれました。みんなへのバレンタインのプレゼントだよ。楽しみ」とコメントしています。

続きを読む »