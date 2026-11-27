KRAFTONは11月27日、傘下クリエイティブスタジオの5minlabが手がけるアクションゲーム『世界虚構管理連盟: WPCA』のクローズドアルファテストを実施するとし、参加者の募集を開始した。

KRAFTONは11月27日、傘下クリエイティブスタジオの5minlabが手がけるアクションゲーム『世界虚構管理連盟: WPCA』のクローズドアルファテストを実施するとし、参加者の募集を開始した。

対応プラットフォームはPC（Steam）/PS5で、12月16日〜22日に実施される。 『世界虚構管理連盟: WPCA』は、ソロプレイおよび最大3人でのオンライン協力プレイに対応。 プレイヤーは、世界虚構管理連盟の韓国支部に所属する新人鎮圧隊員となり、ソウル各地の隔離区域を舞台に、人類の永遠の安全のために巨大怪獣とも言える虚構に挑む。 本作は、いわゆるボスラッシュゲームとなるようで、虚構との激戦が展開。

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プレイヤーは、ワイヤーギアである座標固定装置を駆使し、戦場を立体的に移動しながら戦う。 そして、敵の弱点へ瞬時に踏み込み、虚構を意図した位置へ引き寄せて無力化するのだ。 虚構を討伐すると、その残骸を素材として入手でき、より強力な武器などを作るために利用可能。 そして武器メカニクスやスキル、多彩なパッシブと装備、ランダムオプションの組み合わせにより自分だけのビルドを組み上げながら、さらに強大な虚構に立ち向かうこととなる。