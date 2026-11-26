プレイヤーたちは協力して葬儀のための様々な作業をこなしつつ、地下室に閉じ込められているグランマおばあちゃんの夕食のために、“新鮮な肉”も確保しなければなりません。

本作の舞台はお客様の悲しみに寄りそったサービスの提供が誇りの葬儀場「奥闇セレモニーホーム」。 プレイヤーたちは協力して葬儀のための様々な作業をこなしていきます。 その中で、地下室に閉じ込められているグランマおばあちゃんの夕食のために、“新鮮な肉”も確保しなければなりません。

グランマおばあちゃんは、この施設が建てられた時からずっとここにいます。 いつも地下室に閉じ込められていて、特に人間らしい姿をしているわけでもないので、食事はこちらで用意してあげます。 グランマは好みがうるさいので、毎日違う部位を食べたいと言ってきます。 でも心配はいりません。

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今日の「メニュー」は仕事中に用意すればいいのです。 奥闇セレモニーホームはれっきとした合法的な事業です。 おはようからおやすみまで、毎日みんな忙しく働きます。 葬儀の準備のために人々と会い、式を執り行い、そしてもちろん、遺体の防腐処理も行います。