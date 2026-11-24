Torvex Interactiveは11月24日、排水シミュレーションゲーム『Drain The Pit』を正式発表した。

本作は、水没した採掘場の水を抜く一人称視点ゲームだ。 ソロプレイおよび最大4人でのオンライン協力プレイに対応する。 『Drain The Pit』の舞台となるのは、砂漠地帯に存在する巨大な採掘場だ。

すり鉢状の地形になっているそこは、膨大な量の水で多くが水没した状態にあり、採掘場としては稼働できていない様子。 プレイヤーは作業員となり、その水を排出する仕事をおこなう。 本作では、採掘場に溜まった水を排出してはお金を獲得し、新たな道具や機械などを購入しながら、排水効率を徐々に高めていく。 最初は何も持っておらず、作業用ヘルメットで水をすくうところから始め、やがて一度により多くの水を運べるバケツや手押し車などを導入。

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ゲーム序盤は、終わりの見えない地道な労働となるようだ。 ポンプなどの機械を導入できるようになれば、排水を自動化可能だ。 ポンプであれば、排水溝までつながる配管のネットワークを構築するほか、バッテリーなどを用意して電力を供給し続ける仕組みも用意しないといけない。 さらに、機械が故障したり、配管が詰まったりすることがあり、その対応も求められるという。

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また、採掘場にはさまざまな資源が眠っており、シャベルや金属探知機などを使って採掘する要素も存在する。 獲得した資源は、機械のアップグレードや作業員のスキル強化などに利用可能だ。 現場監督の依頼をこなすことで、採掘場の新たなエリアがアンロックされていく。 『Drain The Pit』は、PC（