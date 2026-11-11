最大 10 人での協力プレイ対応 ゲーム

協力型サバイバルクラフトゲームがリリースされました。オンライン協力プレイに対応し、プレイヤーは合計 10 人でゲームを楽しむことができます。

協力型 サバイバルクラフトゲーム 最大 10 人での オンライン 協力プレイ に対応した協力型 サバイバルクラフトゲーム がリリースされました。ゲームでは、プレイヤーは海面が上がっていく島を冒険しながら資源を集め、完全に沈んでしまう前にボートやイカダを作って外洋まで脱出しなければなりません。ゲームでは、プレイヤーは危険なサメや他の動物たちによって脅かされます。サメに追いつかれる前に陸やボートに戻ることで安全を確保でき、陸上やボートの上から反撃もできます。また、ゲーム内ではフレンドリーファイアが常にオンで、作業中のアクションや切り倒した木にもダメージ判定があるので気を付けましょう。

協力プレイでは近接ボイスチャットに対応し、倒れた仲間を起こしたり、水に沈んだ仲間の魂を蘇らせたりすることも可能です。ゲームプレイで獲得した経験値でレベルアップすれば、新たなスキンなども設定できます。早期アクセス開始時のビルドでは、ゲームを2つの島でプレイすることができます。

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リリース情報

早期アクセス開始時、プレイヤーの意見を受けて決定するとしており、現時点では明らかになっていません。

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ゲームの拡張

製品版に向けて、ゲームの新たな拡張が計画されています。新たなバイオームや装備、ボートの部品などが追加され、サメ以外の動物の種類も増やす予定です。Steam実績の追加やアクセシビリティオプションの拡充やバランスやパフォーマンスの改善などが計画されています。