第18回TAMA映画賞授賞式が東京・多摩市で行われ、最優秀男優賞の本木雅弘（60）、柄本佑（39）、最優秀女優賞の吉岡里帆（33）、今田美桜（29）らが登壇し… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。 」（田口トモロヲ監督）、「シャドウワーク」（吉野竜平監督）で 最優秀女優賞 を受賞した吉岡は「TAMA映画祭は毎年楽しみにしている1人なので、いつかこの映画祭に選んでもらえるような作品に出たいなと思っていたのでとてもうれしい」と話した。

「ストリート・キングダム」では、1980年代初頭の女性ロックバンドのリーダー役を演じた。 「演奏シーンがあったのですが、当時の生っぽさを大事に作ってくださった」。 カメラマン兼マネジャーを演じた主演峯田和伸さんとの撮影を振り返り「夜、誰もいない街を一緒に走って、できあがったレコードを大好きな人に届けに行くシーンは今でも忘れられない。 キラキラしてました」。

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この日は、田口監督と峯田がお祝いに駆けつけた。 田口監督から「その時代の人たちをちゃんと勉強してくれて、この映画のミューズになってくれた」と絶賛され、笑顔。 峯田が「自分のことのようにうれしい、といったらアレですけど、言い過ぎですけど」と大興奮で語ると大笑いし、「私が賞をもらっていいのかなと思っていたのですが、私がもらいます！ 」と、息のあったトークをみせた。