書道をユネスコ無形文化遺産へ勧告 12月の政府間委員会で正式登録の見通し

ユネスコの評価機関が日本の書道を無形文化遺産に登録するよう勧告したと、文化庁が5日に発表しました。12月に中国・厦門で開かれる政府間委員会で正式に決まる見通しで、書道の普及や継承への効果も期待されています。

文化庁 は5日、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の評価機関が4日に日本の「書道」を無形文化遺産に登録するよう勧告したと発表した。書道は日本の伝統的な文字文化として、国内外での認知拡大が期待されている。

正式な登録は、12月に中国・厦門（あもい）で開かれるユネスコ政府間委員会で決まる見通しだ。登録が実現すれば、日本の無形文化遺産は2024（令和6）年の「伝統的酒造り」以来2年ぶり、24件目となる。

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書道の定義と国内での登録経緯

文化庁は書道を、筆や墨、硯、紙などを用いて手書きする文字表現の行為として定義している。書道は国内の制度でも、すでに文化財として位置づけられている。

文化庁は書道を「筆、墨、硯（すずり）、紙などを用いて、漢字、仮名、漢字仮名交じりの書、または篆刻（てんこく）として伝統的な筆遣いや技法の下に手書きする文字表現の行為」と定義している。対象には漢字や仮名だけでなく、篆刻も含まれる。

書道は2021（令和3）年に国の登録無形文化財となった。今回の国際的な勧告に先立ち、国内での保護の枠組みが整えられていたことになる。

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日本書道文化協会は、書道関連団体が共同で設立した組織で、技能継承の責任を持つ「保持団体」に認定されている。同協会は登録に向けた運動も進めてきた。

政府の申請理由と日常生活に根づく書道

政府は、書道が日本人の日常生活に深く根づいている点を重視し、無形文化財にふさわしいとして2024年に登録を申請していた。申請の中心には、社会的慣習としての広がりがある。

政府によると、書道は手紙や芳名帳への署名、正月の書初めなど、さまざまな場面で用いられている。こうした日常的な使われ方が、社会的慣習になっている根拠として挙げられた。

日本書道文化協会の内海祐子プロデューサーは、今回の勧告について国内外で書道をより知ってもらうきっかけになると期待を寄せている。登録を契機に、関心が広がるとみている。

内海氏は、書道人口の減少や高齢化といった課題の改善に加え、書道の普及や継承、裾野の拡大に大きく貢献するのではないかと述べた。担い手を増やす取り組みへの追い風になるという見方だ。

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奈良時代から続く書道の歴史と書初めの風習

書道は奈良時代に中国から伝来し、その後の時代ごとに役割を変えながら日本の文化として根を下ろしてきた。今回の登録は、この長い歴史が評価された結果ともいえる。

平安時代には、寺社の儀式で神聖な言葉を美しく書くことに価値が見いだされた。文字を書く行為そのものに、宗教的な意味合いが与えられていた時期である。

室町時代には、禅の教えを師から弟子に伝える手段としても発展した。書は学問や修行と結びつき、精神性を伝える役割を担うようになった。

安土桃山時代には、茶道と結びついた。茶室の掛け軸や茶道具の銘など、書は茶の文化の中で欠かせない要素となった。

年始にしたためる書初めの風習は江戸時代に成立し、現在も地域や学校で行われている。正月の行事として、世代を超えて受け継がれている点が特徴だ。

ユネスコの正式決定は12月の政府間委員会で行われる予定で、それまでは勧告の段階にとどまる。日本の無形文化遺産として登録されるかどうかは、この委員会の審議結果によって決まる。