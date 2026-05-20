書籍概要本系列：深層学習の基礎、CNN、RNN、Transformerを開拓する

書籍概要本系列は、初めて理論を学ぶエンジニアにはなぜそう動くのかを理解するための骨格を提供し、実務経験のあるエンジニアにはなぜそれを選ぶのかを自分の言葉で説明できる応用力を提供します。1シリーズとして、数式を最小限にとどめ、実務での判断力を育てることだけを目的に設計したモデルの一つです。深層学習の基礎から、CNN、RNN、Transformerを2巻で学ぶことができます。

チュートリアルを動かすことはできる。 ライブラリの使い方も覚えたが、なぜこのアーキテクチャを選ぶのか、学習がうまくいかないとき何が原因か。 多くのエンジニアがこの壁に直面しています。

書籍概要本系列は、初めて理論を学ぶエンジニアにはなぜそう動くのかを理解するための骨格を提供し、実務経験のあるエンジニアにはなぜそれを選ぶのかを自分の言葉で説明できる応用力を提供します。 実装例の羅列でアカデミックな理論書でもない。 実務での判断力を育てることだけを目的に設計された、他にはない1シリーズです。2巻：深層学習の基礎・CNN・RNN・Transformer ※数式の導出過程となぜその式が必要かをセットで解説。 暗記ではなく理解を前提とした構成で、新しい技術が出てきたときに自分で評価できる力を養います。

実装はできるがなぜこのモデルを選ぶかの判断軸をまだ持てていないと感じているエンジニア。 論文や技術記事を読んでも自分のプロジェクトへの応用に迷いがある方。 また、チームや社内研修でDLを体系的に教えたいが、実務との接続を意識した教材が見当たらない研修担当者にも適した構成です。

著者・風呂井仁は、ITストラテジスト・システム監査技術者・情報処理安全確保支援士・プロジェクトマネージャなど複数の国家資格を持つビジネスアーキテクト/DX/PMOコンサルタント。20年以上のコンサルティングからプログラミングまで幅広い実務経験をもとに、理論を知っていても判断できないエンジニアとアーキテクチャを選定できるエンジニアの差がAIプロジェクトの成否を分けるという問題意識から本シリーズを執筆。 B5判・各巻460ページ超の大型フォーマット。 チュートリアル本ではなく、手元に置き続けるテキストとして設計





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書籍概要本系列 深層学習の基礎 CNN RNN Transformer

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