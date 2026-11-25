エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督を正式に発表した。アムータは先週月曜日、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

エジプトの アル・アハリ は水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督を正式に発表した。 アムータは先週月曜日、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督を正式に発表した。 アムータは先週月曜日、エジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。 アル・アハリは公式プラットフォームで発表した声明で、サミ・コムサーンを監督に任命したと明らかにした。 コムサーンは任務を託され、本日からチームの指揮を執る。

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このエジプト人指揮官は、コーチングスタッフの突然の交代を受け、困難なタイミングで再び表舞台に立つことになった。 コムサーンはアル・アハリへの深い感謝を表し、どのようなポジションであれ、自らのクラブの呼びかけに応じる以外の選択肢はなかったと強調した。 これは、今後、監督としてであれ、アシスタントスタッフの一員としてであれ、チームのために働く用意があることを示したものだ。 声明によると、コムサーンの任務は恒久的なものではなく、アル・アハリが外国人監督と契約した際には、引き続きコーチングスタッフとして職務にあたるという。

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つまり、クラブ首脳陣は新監督探しと並行して、移行期間のチーム指揮を同氏に託したことになる。