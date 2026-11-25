エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督の名前を正式に発表した。アムータは先週月曜日に行われたエジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

エジプトの アル・アハリ は水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督の名前を正式に発表した。 アムータは先週月曜日に行われたエジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。

エジプトのアル・アハリは水曜日の昼、モロッコ人指揮官フセイン・アムータの後任としてチームを率いる新監督の名前を正式に発表した。 アムータは先週月曜日に行われたエジプト・リーグ第9節でピラミッズに0-2で敗れた後、その職を退いていた。 アル・アハリは公式プラットフォームを通じて発表した声明で、サミ・コムサンを監督に任命し、任務を託されたことを受けて本日からチームの指揮を執ると明らかにした。 テクニカルスタッフに突然の交代が起きたことで、このエジプト人指揮官は難しいタイミングで再び表舞台に立つことになる。

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コムサンはアル・アハリへの深い感謝を示し、どのようなポジションであれ、自身のクラブからの呼びかけに応えるほかなかったと強調した。 これは、監督としてであれ、アシスタントスタッフの一員としてであれ、今後チームとともに働く用意があることを示唆するものだ。 声明によれば、コムサンの任務は恒久的なものではなく、アル・アハリが外国人監督と契約した際には、引き続きテクニカルスタッフの一員として働くという。 つまりクラブ首脳陣は、新監督探しと並行して、移行期間のチームを率いる役割を彼に託したことになる。