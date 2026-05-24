暖かな気持ちでキュンキュンと語ったアニメ楽曲はトコトコ家族探しに息が止まりそう

アフレコ現場では，脚本お Audiovisual Freedom varstaが，家族だからこそ生まれる共通言語，合言葉がきっと愛に溢れたものになってくれるとの思いを語りました。脚本お Audiovisual Freedom varstaは，この楽曲で繋がりたいと思います。視聴者としては，糸の母を演じる成田さほを期待しています。アフレコでは温かいアフレコ現場でありました。家族になれば幸せに思う気持ちを，キャラクターや共演者みなさんに感謝しています。そして，この楽曲で温かい気持ちでキュンキュンと語っています。

オープニングなので、物語の封を切るような楽曲になるといいなと思った。 糸ちゃんやみんなのこれからの生活を思える曲になりそうだと思いました。 家族だからこそ生まれる共通言語、合言葉がきっと愛に溢れたものになってくれると思いました。

そう願い作りました。 また、少女漫画にたくさん触れてきたわけではないけれど、この作品は描く角度が変化しているような感じがありました。 既に見るような胸のときめきがあり、糸ちゃんの顔の赤みは一言に愛情の芽生えと言ってもすごく深く、広く、優しいものに感じました。 机上のできることや機微を大切にしているんだと思いました。

そしてそれが瞬時に読んでいてわかる暖かな作品です。 タイアップのお話を頂いて、私自身に家族に色々な思い入れがあるのですごく重なる部分がありました。 だからこそ、楽曲には原作に寄り添いながらも自分と繋がる言葉を紡げたと思います。 何においても繋がりは当たり前に似ているようでいて、奇跡のような幸せだと思います。

どんなに目線が違っていても，お互いの同じ幸せを見つけたいと思います。 四つ葉のクローバーのような作品だと思います。 ぜひ、幸せをここに探しにきてください。 難波監督とは別作品でもご縁がありまして，勲さん役をいただけたのが嬉しかったです。

また，洋画吹き替えでは夫婦やカップルなことが多く、これまたご縁を感じました。 スタッフ，キャスト一同が同じ温かさを持っている現場で，とても和やかなアフレコ現場でした。 アニメからもその優しい温度が伝わるといいなあと思っています。 糸の母を演しさせていただきます。

原作を読んでいる方はおわかりだと思いますが，とってもニヤニヤします。 私もアフレコの本番以外ニヤニヤしていました。 毎回悶えていたのに，完成した作品を見たらどうなっちゃうのでしょう？ 視聴者としてもすごく楽しみです。

アフレコではスタジオに来るたびに，「いい家族に出会えたな～」と，キャラクターや共演者みなさんを見て幸せに思ってました





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Anime Namakaze Tokoto Family Afreko Jan Pitarako Jan Thomas

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