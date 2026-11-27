飲みすぎても、しじみでシメればオールOK。キンキンに冷やした冷や汁風でも、熱々にしてお茶漬け風に食べても！「飲み友」の料理研究家、上田淳子さんとしらいのりこさんに夏の晩酌がテーマの自慢のつまみを披露し

飲みすぎても、しじみでシメればオールOK。 キンキンに冷やした冷や汁風でも、熱々にしてお茶漬け風に食べても！

「飲み友」の料理研究家、上田淳子さんとしらいのりこさんに夏の晩酌がテーマの自慢のつまみを披露し合ってもらいました。 材料 しじみ 150g 豆苗 1／3袋 酒 大さじ1 にんにく 1／2片分（薄切り） 赤唐辛子 少々（輪切り）魚醤 大さじ1／2（またはナンプラー） 醤油 大さじ1／2 ご飯 適量 しじみはさっと洗って浸るように塩水（水2カップ、塩小さじ1／4）に入れ、蓋をして冷蔵室に2～3時間置き、砂抜きをする。 豆苗は長さ3cmに切る。 鍋に水2カップ、しじみを入れて中火にかけ、沸騰したら酒、豆苗、にんにく、赤唐辛子を加える。

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ひと煮立ちしたら魚醤、醤油で味を調え、そのまま冷ます。 ご飯をさっと水で洗ってほぐし、器に盛ったら③をかける。 上田淳子 料理研究家 スイスのホテルやフランスのレストランなどで修業した経験を持ち、ワインにも精通。 自宅のバックヤードには秘蔵酒がごっそり隠れている。