時計じかけのマリッジ第7話：あやかとヒロキ、浮気疑惑から涙の謝罪で関係修復

ABEMAの婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」第7話では、あやかとヒロキが浮気を巡る価値観の違いからすれ違い、涙の謝罪で関係を修復する。他の参加者もそれぞれの選択に悩む姿が描かれた。

ABEMA オリジナル婚活 リアリティーショー 「 時計じかけのマリッジ 」（毎週火曜 後10:00）の第7話が9日に放送され、波乱の展開が視聴者を釘付けにした。 本作は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならないという、期限付き婚活プログラムを追うドキュメンタリーだ。

今回のエピソードでは、これまで順調に見えたカップルに亀裂が入る瞬間が描かれた。 特に注目されたのは、経営者のあやか（中野綾香）とヒロキの関係だ。2人は、浮気を巡る価値観の違いから深刻なすれ違いを起こしていた。 あやかは涙ながらに「私が浮気するかもって言ったじゃん」「崖からヒロキくんを突き落としてみて、それでも這い上がってくるかどうかを試してた…やりすぎちゃった」と本音を明かし謝罪した。 ヒロキもその思いを受け止め、2人は婚約継続を選択。

暗闇の中で距離を縮めた2人は、スタジオにリップ音だけが響く展開となり、MC陣からは「キャー!! 」と歓声が上がった。 その後のインタビューで、あやかは「仲直りからのチュー。 初めてのチューでした。

幸せ」と笑顔でコメント。 さらにヒロキの妹や愛犬とも対面し、関係修復が進んでいるかに見えたが、次の決断の時間には再び波乱の展開が待ち受けることとなった。 同番組には、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）やモデルのなつえ（徳本夏恵）も参加しており、それぞれがハイスペック男性との出会いを模索している。 男性陣は全員が平均年収2000万円超えという豪華な顔ぶれで、参加者は年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、会ってみたい1人を選択する。

その後デートを経て、翌日以降も関係を深める「同棲」か、別れて別の男性を選ぶ「婚約破棄」かの究極の決断を、毎日繰り返していくという過酷なルールだ。 第7話では、あやかとヒロキ以外のカップルにも変化が見られた。 ゆかは自身の理想と現実のギャップに悩みながらも、新たな出会いに期待を寄せる。 なつえは、モデルとしてのキャリアと婚活の両立に奮闘し、男性陣との真剣な対話を重ねている。

本作は、単なる恋愛リアリティショーを超えて、現代の結婚観やコミュニケーションの難しさを浮き彫りにしている。 参加者が期限に追われながらも、本音でぶつかり合い、時に衝突しながら成長する姿は、視聴者に共感と感動を与える。 第8話では、あやかとヒロキの関係にさらなる試練が待ち受けるのか、また他の参加者がどのような決断を下すのか、目が離せない。 ABEMAで毎週火曜夜10時から配信中の本番組は、婚活に興味がある人はもちろん、人間ドラマが好きな人にもおすすめだ





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