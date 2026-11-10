時田剛二監督が認める成長 熊本商・辻主将がプリンスリーグ昇格へ覚悟

インターハイ予選決勝で大津に惜敗した熊本商高だが、時田監督は進化を評価。辻主将はプリンスリーグ九州昇格を再目標とし、チームの将来へ向けた成長誓う。

熊本商業高校サッカー部の 時田剛二監督 は、 インターハイ予選 決勝での 大津高等学校 戦におけるチームの姿勢について、徹底的な準備が行われていたと振り返る。この試合は雨天によりボールの回転が速く、縦に速い展開となったが、指揮官は選手たちの進化を認めつつも敗北の結果を受け止めた。

徹底した戦術実践と連続失点の苦闘

時田監督は、ワンツーパスや細かなパス交換へのチャレンジなど、打倒・大津に向けて鹿児島県立神村学園高等学校や東福岡高等学校から学び取った戦術を表現しようとしたと明かす。しかし、前半39分には相手の縦パスを止め切れず、ゴール前へ持ち込まれて得点を許す。さらに前半40分1秒にはわずかな隙を突かれ、連続失点を喫してしまった。

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主将の辻選手は、これまでの総体（インターハイ予選）とは異なるイメージで戦ったと分析する。それまではガンガン前に蹴り、相手の嫌がることをするスタイルだったが、今回はサイドからの崩しやポジティブなクロスの仕掛けを意図的に試した。しかし、クロスとシュートで決定機を確実な得点に結びつける場面が少なく、試合をやり切れるシーンが不足していたと振り返る。

選手らの悔しさと戦術的学び

辻主将は、やり切れなかった場面が相手のカウンター攻撃につながり、結果として連続失点につながったと自己分析する。時田監督も、一瞬の隙やミスは絶対に見逃されないと指摘し、その厳しさを真摯に勉強になったと語っている。0対7というスコア以上のショックは大きいものの、チームとしての成長プロセスは着実に進んでいる。

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辻主将は、今回の敗戦を通じて学んだ教訓を活かし、覚悟を持って次のステップへ進む必要があると全員で認識している。悔しさは大きいものの、それをエネルギーに変え、チームの将来のために再び踏み出す決意を示している。この経験がチーム全体の底上げにつながることを信じている。

プリンスリーグ九州昇格を新たな目標に

現在、熊本商業高校は県1部リーグで首位を走行中だが、チームはプリンスリーグ九州への昇格を「もう一つの目標」として設定している。辻主将は、後輩たちに具体的な遗产を残し、自分たちの存在意義を証明するためにも、プリンスリーグへの昇格が極めて重要だと強調する。

彼によれば、プリンスリーグへの昇格は、来年の1年間の活動場所が変わることを意味し、後輩たちさらなる成長の機会となる。選手権大会と同等、あるいはそれ以上に重要な試合であると捉え、ここから切り替えて「歩みを止めない」と時田監督からの指示を再確認した。

段階的成長を誓うチームの今後の展望

辻主将は、1段階、2段階と成長できるチームになるよう頑張ると誓っている。今回のインターハイ予選決勝での敗北をきっかけに、戦術的な成熟さとメンタルの強さを両立させることを目指す。時田監督の評価を得たチームの進化を、今度は勝利的な結果で示すことが今後の課題となる。

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チーム全員が共通の認識を持ち、悔しさを糧にして練習に励んでいる。プリンスリーグ九州昇格という具体的な目標に向かって、段階的に力をつけていくプロセスを重視する。この経験を活かし、今後の試合で確実に成果を出すことで、チームの威信と信頼を回復していく方針だ。