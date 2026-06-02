時東ぁみ、ミスマガジン2027イベントに登場！21年前の受賞を振り返る

タレントの時東ぁみさんがミスマガジン2027のベスト20お披露目イベントにゲスト出演し、自身の経験を語りました。

「21年前の自分を見るのは恥ずかしいですね」と照れ笑いを見せたのは、タレントの 時東ぁみ さん（38）。2日、都内で開催された ミスコンテスト 「 ミスマガジン 2027 ベスト20お披露目 イベント 」にゲストとして登場し、2005年に同コンテストでつんく♂賞を受賞した際の思い出を語った。

イベント会場には、今回の「ベスト20」に選ばれた個性豊かな20人が集結。 時東さんは「20人それぞれの未来が大きく変わる一日。 私もその一人として、彼女たちにエールを送りたい」と熱いメッセージを送った。 時東さんは、21年前の自身の表紙写真がスクリーンに映し出されると、少し赤面しながらも「改めて見ると、とてもうれしいですね。

あの頃は本当に必死だった。 ミスマガジンに選ばれていなければ、水着を着ることもなかったかもしれないし、眼鏡も武器にできなかった。 ミスマガジンには感謝してもしきれません」と感慨深く振り返った。 また、「あっという間の21年でした」と当時を懐かしみ、受賞当日から人生が一変したエピソードを披露。

「この20人も、今日から新しい人生が始まる。 ぜひ、自分を信じて突き進んでほしい」とエールを送った。

「ミスマガジン」は1982年から続く歴史あるミスコンテストで、多くのタレントやグラビアアイドルを輩出してきた。 今回の「ミスマガジン2027」は、審査期間を約1年間に延長し、応募者一人ひとりの個性や内面をじっくりと審査する新しい試みを取り入れている。 イベントでは、書類審査や面接などを経て選ばれたベスト20人が初めてお披露目され、それぞれが自己紹介や特技を披露。 時東さんは「一人ひとりが本当に個性的で、輝いている。

私も負けていられない」と笑顔を見せ、会場を盛り上げた。 今後の審査では、さらに絞り込まれたファイナリストが決定し、最終的にグランプリが選ばれる。 時東さんのように、このコンテストをきっかけに活躍する人材が再び誕生することに、期待が高まる





sakigake / 🏆 88. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ミスマガジン 時東ぁみ ミスコンテスト 芸能 イベント

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

照明総合カタログ「YAMAGIWA LIGHTING 2026-2027」発刊株式会社YAMAGIWAのプレスリリース（2026年6月1日 11時00分）照明総合カタログ「YAMAGIWA LIGHTING 2026-2027」発刊

Read more »

HONDA NC750X‘21-25モデル用【EFFEXローダウンキット】の適合追加株式会社プロトのプレスリリース（2026年6月1日 11時50分）HONDA NC750X‘21-25モデル用【EFFEXローダウンキット】の適合追加

Read more »

#21 デイミアン・ドットソン選手 退団のご報告沖縄バスケットボール株式会社のプレスリリース（2026年6月1日 13時01分）21 デイミアン・ドットソン選手 退団のご報告

Read more »

14型モバイルゲーミングPCが24万円台！ RTX 5050 Laptop GPU搭載で1.46kgASUSの14型ゲーミングノートPC「TUF Gaming A14 FA401UH」がAmazonで割引対象。参考価格30万8909円のところ、21％オフの24万4255円で販売中。RTX 5050 Laptop GPUや165Hz対応ディスプレーを搭載しながら、約1.46kgまで軽量化を果たしたモデル。

Read more »

【事業構想大学院大学】事業構想研究科 令和9（2027）年度入学選考 出願受付を開始学校法人先端教育機構のプレスリリース（2026年6月1日 17時30分）【事業構想大学院大学】事業構想研究科 令和9（2027）年度入学選考 出願受付を開始

Read more »

ASUSの27型IPS液晶が12,980円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonスマイルセール】ASUSの27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」がAmazonスマイルセール対象。参考価格16,345円のところ、21％オフの12,980円で販売中。27型IPSディスプレイで120Hz（OC）に対応するほか、Adaptive Syncやブルーライト軽減機能も搭載。

Read more »