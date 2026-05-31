昭和16年夏の敗戦：総力戦研究所の研究生たちが紡ぐ、戦前の敗北の真実

2025年の戦後80年に制作された作品。脚本家が初めて読んだ時に戦前の敗北の歴史に衝撃を受け、涙が止まらなかったという。総力戦研究所の研究生たちの視点から、昭和16年夏の敗戦を描く。研究者たちの証言を基に、当時の人々の気持ちや空気感を再現し、単に事実を列挙するのではなく物語として伝える。多数の俳優が出演し、歴史の教訓を後世に伝えることを目指している。

script を初めて読んだ時、知らなかった戦前の敗北の歴史に衝撃を受け、息が詰まり、涙が止まりませんでした。2025年の 戦後80年 に、自分のできるすべてをこの作品に捧げたいと願い、毎日祈るように撮影現場に向かっていました。

私が「昭和16年夏の敗戦」を取材・執筆していたのは30代前半でした。 総力戦研究所の研究生たちも30歳から35歳。 だからこそ、自分がその場にいたらどうだったか、どう行動したかと自問しながら書くことができた。 当時、第一期生は70代後半くらいになっていました。

直接会って、日本が「空気」に負けた、生々しい瞬間を聞き取りました。 彼らがどういう気持ちでいたのか、なるべく再現したつもりです。 私が描こうとしたのは単に「総力戦研究所がありました」ではなく「昭和16年夏の敗戦」という物語なのです。

出演者は、髙石あかり、トミー・バストウ、吉沢亮、岡部たかし、池脇千鶴、小日向文世、寛一郎、円井わん、さとうほなみ、佐野史郎、堤真一、板垣李光人、北川景子、シャーロット・ケイト・フォックス、倉沢杏菜、安達木乃、岩谷健司、前原瑞樹、渡辺江里子、木村美穂、生瀬勝久、池谷のぶえ、野内まる、岩崎う大、朝加真由美、北香那、酒井大成、柄本時生、杉田雷麟、日高由起刀、下川恭平、濱正悟、伊武雅刀、大西信満、蓮佛美沙子、夏目透羽、芋生悠、夙川アトム、橋本淳、DAIGO、安井順平など、今田美桜、北村匠海、江口のりこ、河合優実、原菜乃華、高橋文哉、古川琴音、眞栄田郷敦、大森元貴、妻夫木聡、阿部サダヲ、松嶋菜々子、戸田菜穂、戸田恵子、浅田美代子、吉田鋼太郎、中沢元紀、二宮和也、加瀬亮、細田佳央太、竹野内豊、瞳水ひまり、志田彩良、ソニン、瀧内公美、山寺宏一、津田健次郎、鳴海唯、倉悠貴、久保史緒里、藤堂日向、林田理沙など、松坂桃李、吉岡里帆、奥平大兼、蒔田彩珠、窪塚愛流、吉柳咲良、豊田裕大、上坂樹里、髙石あかり、八村倫太郎、山下幸輝、夏生大湖、影山優佳、永瀬莉子、森愁斗、安斉星来、矢吹奈子、今井柊斗、真弓孟之、西本まりん、花岡すみれ、野内まる、山田健人、渡辺色、青山凌大、藤本一輝、唐木俊輔、大塚萌香、鈴川紗由、芹澤雛梨、白倉碧空、岡田将生、迫田孝也、臼田あさ美、櫻井海音、林泰文、堀田真由、高橋恭平、及川光博、常盤貴子、北村一輝など、多数の俳優が出演している。

この作品は、昭和16年夏の敗戦という歴史的な出来事を、総力戦研究所の研究生たちの視点から描いた物語であり、単に事実を列挙するのではなく、当時の人々の気持ちや空気感を再現することに重点を置いている。 取材を通じて得た生々しい証言を基に、現代の視点から過去を振り返り、観客に強烈なメッセージを届けることを目指している。 戦後80年という節目の年に、この作品を制作した意義は大きく、歴史の教訓を後世に伝える重要な作品と言えるだろう





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