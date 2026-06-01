昭和歌謡の巨匠・橋本淳さん、86歳で永眠 「ブルー・ライト・ヨコハマ」など数千曲の作詞家として功績を称え追悼の声

作詞家橋本淳さん（86）が肝硬変で死去。1968年のヒット「ブルー・ライト・ヨコハマ」をはじめ2000曲超の楽曲を手掛け、昭和歌謡界をリードした功績が評価される。

昭和の歌謡界を牽引し、「 ブルー・ライト・ヨコハマ 」や多数のヒット曲を手掛けた 作詞家 、 橋本淳 さんが、2023年5月21日に東京都内の病院で肝硬変のため永眠されたことが明らかになった。

享年86歳。 橋本さんは1939年7月8日、東京で生まれ、1967年にシンガー・ソングライターとしてデビュー作「涙のギター」の作詞でその才能を世に示した。 その後、1968年12月にリリースされたいしだあゆみの26作目シングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は、累計販売枚数150万枚を超えるミリオンセラーとなり、横浜を象徴するご当地ソングとして今なお多くの人々に歌い継がれている。 橋本さんはキャリアを通じて2,000曲を超える楽曲の作詞を手掛け、オリコンチャート解析ではグループ・サウンズ（GS）関連楽曲の中で最も売れた作詞家として評価された。





橋本さんの逝去に際し、ミュージシャンで音楽プロデューサーの近田春夫氏が追悼のメッセージを発表した。 近田氏は、1978年にリリースされたアルバム「電撃的東京」で、橋本作詞の「恋の弱味」をパンクサウンドにアレンジしてカバーしており、長年にわたる敬愛の念を語った。 彼は「橋本淳さんは粋な方で、都会を軽やかな言葉で描いた唯一無二の作詞家だった」としみじみとコメントし、さらに20年前に亡くなった作曲家筒美京平氏への言及も交えて「多くの影響を受けた。 ご冥福をお祈りいたします」と哀悼の意を表した。





橋本さんの功績は、単にヒット曲を生み出しただけにとどまらない。 彼が刻んだ歌詞は、当時の若者文化や都市の風景、恋愛模様を鮮やかに描写し、昭和の音楽シーンに新たな詩的価値を提供した。 特に「ブルー・ライト・ヨコハマ」は、横浜という港町の夜景と情感を繊細に描き出し、世代を超えて愛され続ける不朽の名曲となっている。 橋本さんが残した膨大な楽曲群は、現在もカバーやリミックスが行われ、後進のアーティストに影響を与え続けている。

彼の死は日本の音楽界にとって大きな損失であると同時に、その遺産は今後も多くの人々に語り継がれ、昭和歌謡の黄金時代を象徴する重要な文化資産として位置付けられるだろう





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