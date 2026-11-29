ジャパネット杯「春の高校バレー」JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会（産経新聞社など主催）の組み合わせ抽選会が29日、東京都港区のフジテレビであり、茨城県代表チームの初戦の対戦相手が決まった。男子・土浦日大は富山第一（富山）…

ジャパネット杯「春の高校バレー」JVA第79回全日本バレーボール高等学校選手権大会（ 産経新聞 社など主催）の組み合わせ抽選会が29日、東京都港区のフジテレビであり、茨城県代表チームの初戦の対戦相手が決まった。

男子・土浦日大は富山第一（富山）、近江（滋賀）の勝者と、女子・土浦日大は下山学園（青森）、大阪国際（大阪）の勝者と、いずれも2回戦で激突する。 土浦日大は10月31日の県予選決勝で、男子は勝田工、女子は大成女にそれぞれ勝利し、前回大会に続いて男女そろって県の頂点に立った。 男子が5年連続17度目、女子が2年連続20度目の全国切符獲得となる。 男子の富山第一は6年ぶり8度目、近江は24年連続42度目の出場だ。

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初戦を前に、土浦日大の吉田達也監督は「一つ一つ気を抜かずにプレーして頂点を目指す。3年生は最後の大会になるので暴れてきてほしい」と期待を語った。 一方、女子の下山学園は25年ぶり3度目、大阪国際は4年連続27度目の出場となる。 土浦日大の遠藤孔太監督は「県予選後から攻撃や守備を大幅に修正しているので、全国ではこれまでとは違うプレーを見せたい」と決意を述べた。 大会は来年1月4日、東京都渋谷区の東京体育館で開幕する。 （谷島英里子）