春の古馬3冠制覇へ クロワデュノールが天皇賞・春に挑む

史上初の春の古馬3冠を目指すクロワデュノールが天皇賞・春に出走。前走の大阪杯で見せた横綱相撲と、凱旋門賞などの屈辱を経ての復活劇が注目される。対抗馬にはメイショウタバル、ミュージアムマイル、レガレイラが挙げられ、激戦が予想される。

大阪杯を制した クロワデュノール が、天皇賞・春との連勝により史上初となる春の古馬３冠制覇へ向けて邁進している。 前走の春盾では、後方勢が最後の直線で脚を伸ばす中、４角３番手から押し切る横綱相撲を見せた。

昨秋は凱旋門賞やジャパンカップで屈辱を味わったが、休養で立て直され、見事に復活を果たした。 父キタサンブラックでも成し得なかった前人未到の記録を打ち立て、最強の座を強固なものとしている。 逆転の一番手は連覇を狙う昨年の覇者メイショウタバル。 前走の大阪杯はゴール寸前でクロワデュノールの強襲に屈したものの、武豊の絶妙なペースメークでGI優勝まであと一歩に迫った。

父ゴールドシップ譲りの圧倒的な阪神適性とスタミナを武器に、今度こそライバルを封じてみせる。 有馬記念を制したミュージアムマイルは秋春グランプリ連覇を目指す。 予定していたドバイと香港の遠征が取りやめとなり、ここが今年の始動戦となるだけに仕上がり面には注意が必要だが、昨年の皐月賞、有馬記念で見せた機動力は脅威。 勝負どころで器用に加速できるこの馬には、初めてとなる仁川の内回りも大した障壁とはならない。

紅一点のレガレイラは浮き沈みが激しいものの、ここ一番での爆発力は相当なもの。 昨年は２番人気で11着と精彩を欠いただけに、雪辱に燃えている





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