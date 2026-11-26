プレスリリース 映画界の巨匠・山田洋次監督 × ロックバンドSUPER BEAVER・渋谷龍太！世代とジャンルを超えた奇跡の初対談が実現！CS衛星劇場にて2027年1月テレビ初放送！

2026/11/26 00:00松竹ブロードキャスティング／写真提供：葛飾区 国民的映画「男はつらいよ」シリーズでおなじみの東京都葛飾区柴又。 この地で毎年恒例の＜寅さんサミット＞が、2026年も10月31日と11月1日に開催されました。

そのメインイベントとなったのが、2日目に行われた特別トークショー。 映画監督の山田洋次と、現在ホール＆アリーナツアーで全国18都市を駆け巡っているSUPER BEAVERのフロントマン・渋谷龍太が登壇し、「男はつらいよ」の魅力を熱く語り合いました。 もともと「男はつらいよ」のファンだった渋谷龍太が、映画「ナイトフラワー」で新人賞を受賞したブルーリボン賞の授賞式で、初対面の山田洋次監督と意気投合したことから今回のトークショーが実現。

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ステージ上では、「渋谷さんを寅さんの弟分として映画に出演して欲しかった」と山田監督が語るなど、貴重なエピソードも満載！ 往年の“寅さん”ファンはもちろん、バンドのフロントマンとしてだけでなく俳優としても注目を集める渋谷龍太の熱い映画愛や新たな一面に触れられる、ファン必見のトーク番組です。 （2026年11月1日 東京・柴又 「寅さんサミット」特設ステージ）