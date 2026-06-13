映画撮影現場の思い出話

山田、青木、瀧、下津などの映画撮影現場での思い出話が語られます。特に山田は撮影期間がタイトだったことや、青木はマネージャーから奇跡的な質問を受けたことなどを話します。また、騎馬戦シーンでの山田の演技や、瀧との撮影での下津の興奮などが語られます。

山田は「撮影期間は時間がタイトでしたし、やらなければいけないことも多く過酷でした。 でも、すごく真剣に取り組んだシーンが観客にとっては笑えるポイントになっていたようで（笑）。 公開を迎えて、撮影中に気が付かなかった発見があり楽しいです」とほほえむ。

青木は「この作品のお話をいただいたときに、マネージャーさんから『柚くん組体操できる？ 』と聞かれて。 一応やったことはあるとお答えしました（笑）。 映像で見ると、いろいろな見たことのないフォーメーションで襲われていて。

撮影当時は必死でしたが、映像で見ると芸術だなと感じました」と口にする。 瀧は学生時代に行った組体操を振り返り「体育祭でやらされましたね。 『これ誰に向けて？ 』みたいな」とジョークを飛ばす。

続けて劇中の騎馬戦シーンに触れ「僕は騎馬戦でも、基本は下だったんですよ。 むしり取るほうをやりたいのに……。 （本作では）上に乗ることができ、初めての経験でした。 撮影中は『やべえ！

日が暮れてきた！ 』と慌てることも多く、よく撮りきったなと思います」と述懐。 この言葉を受け青木も「日があるところにみんなで大移動しましたよね」と思い返した。 下津は、瀧との撮影について「リズムに乗るシーンは『Netflixで観たやつだ！

』と思って」と興奮を伝える。 瀧が「Netflixってどれのこと!? 」と尋ねると、下津は「狂気感とか、表情です」と回答。 山田は「台本を読むと、校長はかなり奇天烈な役。

それを体現するピエールさんはすごいと思いました」と称賛する。 青木は「ピエールさんがクランクアップする際、控え室にいらっしゃって『よくわかんないけど、がんばって！ 』と声をかけてくださったのが印象的でした。 同じ気持ちで戦ってきたので」と述べ、笑いを誘った。

特に大変だったシーンを尋ねられた山田は、青木に背負われながら夜道を歩くシーンを挙げ「けっこうな長時間、背負ってもらって」と回想する。 青木は「僕は全然大変じゃなかったです」と山田に声をかけつつ「廊下で‘組体操’が追いかけてくるシーンがあるんですけど、文化祭の準備中という設定なので墓石が置いてあって。 僕が墓石で組体操を抑えるんです。 当時は『ここは任せろ！

』と真剣に演じたんですけど、友人に『あれは何やってたの？ 』と聞かれました（笑）」とエピソードを披露。 瀧は「あんまり細かいところを見たらいけない映画なんですよ。 ふわっとした感じで楽しんでいただけたら」と観客に呼びかけ、会場は笑いに包まれた。

同作での演技が評価され、ドイツ・フランクフルトで開催された日本映画祭ニッポン・コネクションにてニッポン・ライジングスター賞を受賞した山田。 彼女が「フランクフルトでは愛が優の顎を咥えるシーンで一番笑いが起きていました」と話すと、下津は「編集していたらキスをしているようにも見えたので（あとから）山田さんに『はむっ』と言ってもらったものを録りました」と明かした。 イベントでは、日本体育大学の体操部員が組体操のパフォーマンスを披露する一幕も。 青木は「衣装合わせで（山田と）初対面のとき、会った5分後に組体操をやることになったんです（笑）。

全然うまくいかなくて肩車に落ち着きました」と話し、日本体育大学のパフォーマンスをたたえた。

出演：髙石あかり / トミー・バストウ / 吉沢亮 / 岡部たかし / 池脇千鶴 / 小日向文世 / 寛一郎 / 円井わん / さとうほなみ / 佐野史郎 / 堤真一 / 板垣李光人 / 北川景子 / シャーロット・ケイト・フォックス / 倉沢杏菜 / 安達木乃 / 岩谷健司 / 前原瑞樹 / 渡辺江里子 / 木村美穂 / 生瀬勝久 / 池谷のぶえ / 野内まる / 岩崎う大 / 朝加真由美 / 北香那 / 酒井大成 / 柄本時生 / 杉田雷麟 / 日高由起刀 / 下川恭平 / 濱正悟 / 伊武雅刀 / 大西信満 / 蓮佛美沙子 / 夏目透羽 / 芋生悠 / 夙川アトム / 橋本淳 / DAIGO / 安井順平出演：今田美桜 / 北村匠海 / 江口のりこ / 河合優実 / 原菜乃華 / 高橋文哉 / 古川琴音 / 眞栄田郷敦 / 大森元貴 / 妻夫木聡 / 阿部サダヲ / 松嶋菜々子 / 戸田菜穂 / 戸田恵子 / 浅田美代子 / 吉田鋼太郎 / 中沢元紀 / 二宮和也 / 加瀬亮 / 細田佳央太 / 竹野内豊 / 瞳水ひまり / 志田彩良 / ソニン / 瀧内公美 / 山寺宏一 / 津田健次郎 / 鳴海唯 / 倉悠貴 / 久保史緒里 / 藤堂日向 / 林田理沙出演：松坂桃李 / 吉岡里帆 / 奥平大兼 / 蒔田彩珠 / 窪塚愛流 / 吉柳咲良 / 豊田裕大 / 上坂樹里 / 髙石あかり / 八村倫太郎 / 山下幸輝 / 夏生大湖 / 影山優佳 / 永瀬莉子 / 森愁斗 / 安斉星来 / 矢吹奈子 / 今井柊斗 / 真弓孟之 / 西本まりん / 花岡すみれ / 野内まる / 山田健人 / 渡辺色 / 青山凌大 / 藤本一輝 / 唐木俊輔 / 大塚萌香 / 鈴川紗由 / 芹澤雛梨 / 白倉碧空 / 岡田将生 / 迫田孝也 / 臼田あさ美 / 櫻井海音 / 林泰文 / 堀田真由 / 高橋恭平 / 及川光博 / 常盤貴子 / 北村一





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