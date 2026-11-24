最新の全国映画動員ランキング（11月20日～22日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ゴジラ-0.0』が週末3日間で動員35万2000人、興行収入5億9000万円をあげ、3週連続で1位を獲得した。1…

『ゴジラ-0.0』 （C）2026 TOHO 最新の全国映画動員ランキング（11月20日～22日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ゴジラ-0.0』が週末3日間で動員35万2000人、興行収入5億9000万円をあげ、3週連続で1位を獲得した。11月23日を含む公開21日間の累計成績は、動員332万人、興収53億円を早くも突破。

前作『ゴジラ-1.0』では公開から62日間をかけて突破した 50億円の大台を、約3分の1の日数で達成した。 2位には、「Fate」シリーズのTYPE-MOONとufotableがタッグを組んだアニメーション『魔法使いの夜』が、初日から3日間で動員25万6000人、興収4億5100万円をあげて初登場。 監督は竹内將、声の出演は戸松遥、花澤香菜、小林裕介、ほか。

Also read 「iPhone Duoの画面をひたすらパカパカする」耐久ライブ配信で、とうとう異変が起き始める。それでも無慈悲に開閉は続く

祝日を含む公開4日間の成績は、動員30万人、興収5億円を超えている。 3位には、押井守監督による戦場ロボットアニメの完全新作2部作の第1弾『装甲騎兵ボトムズ 灰色の魔女（ヘクセ）』が、初日から3日間で動員9万6000人、興収1億6500万円を記録してランクイン。 声の出演は、沢城みゆき、安藤麻吹、三木眞一郎、ほか。 祝日を含む公開4日間の成績は、動員12万人、興収2億円となっている。 このほか新作では、『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。

Advertisement

』等の小説家・汐見夏衛による同名小説を、原菜乃華と作間龍斗（ACEes）のダブル主演で映画化した『ないものねだりの君に光の花束を』が7位に初登場した。 既存作品では、6位の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が累計で動員1306万人、興収190億円を突破した。