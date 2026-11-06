映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城がインドで劇場公開初

日本で大ヒットした映画ドラえもんシリーズの最新作が、インドで劇場公開される。ヒンディー語など3言語で上映され、現地ではドラえもん映画の初となる。

映画『 ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、10月2日から インド 全土の劇場で公開を開始した。この作品は今年2月27日に日本で公開され大ヒットを記録し、ベトナムやフランスなど世界各国でも上映されている。

インド劇場公開の意義と対応言語

インド現地では21年にわたりテレビ放送でドラえもんシリーズが親しまれてきたが、本作の公開は映画シリーズの劇場上映としては初めてとなる。上映はヒンディー語、タミル語、テルグ語の3言語で展開され、より多くの地域や世代のファンが映画館でドラえもんを体験できる機会を提供している。

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本作は「世界のドラえもんシリーズ第4弾」として位置づけられており、これまでに「年越しはスペインで」「あの猫（こ）に会いタイ」「プレゼントはベトナム旅行」など世界各国をテーマにした特別エピソードを放送してきた実績がある。今回はインドを舞台にしたストーリーが選ばれることで、地域密着型のエンターテインメントとして広がりを見せる。

のび太の留学物語とひみつ道具の活躍

物語の核心となるエピソード「ナマステ！のび太、インドに留学」では、勉強も野球もうまくいかないのび太が、テレビのCMをきっかけに海外留学して自分を試したいと主張する。ドラえもんは、行きたい国と名前を書くと一日だけ留学できる「どこでも留学名札」を取り出す。

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学校ではあやとりを褒められたものの、日本より難しい算数の授業で悩まされる。周囲からは「のび太は天才だからこんな問題簡単だよね？」と言われ、実は名札のプロフィールに「100年に一人の天才」と大ウソを書いたせいで天才だと思われてしまったという経緯がある。のび太は無事に初めての留学を終えられるのか、その展開が注目されている。

作中には、ドラえもんがのび太をサポートするために体を小さくする「いただき小ばん」や、「ほんやくこんにゃく ラッシー味」などお馴染みのひみつ道具が登場し、のび太の留学を彩っている。これらの道具を使って留学を乗り越えられるかが物語の見どころとなっている。

特別編の放送とペラペラ講座の紹介

また、「世界のドラえもんシリーズ」でおなじみの「ペラペラ講座」では、今回はインドで用いられている言葉の中からヒンディー語が紹介される。ドラえもんファンに有名な名言がヒンディー語でどのように表現されるかについても、放送内で取り上げられている。

さらに11月7日（土）には「チクタクボンワッペン」の特別編が放送される。体に貼ると書いた時間に爆発するワッペンを手に入れたのび太は、ジャイアンに貼り付けようとするが、様々なハプニングに見舞われる。このように、テレビ放送と劇場公開が連動してドラえもんワールドが展開されている。

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デリーでの留学体験とパパとのエピソード

物語の具体展開では、カレーを食べていたのび太が本場のカレーを食べられるインドを選び、留学先はデリーにある小学校に決定する。一人では心細いというのび太に頼まれ、ドラえもんも「どこでもドア」でデリーへと向かう。道が見えないほど人で溢れ返るデリーで、二人は「ほんやくこんにゃく ラッシー味」を食べ、名札のマップ機能を使って学校へ向かう。

授業後、テレビを見ていたパパのしゃっくりが気になったのび太は、驚かせて止めようとするが失敗する。その後、ドラえもんが取り出した「チクタクボンワッペン」をパパの背中に貼り付け、5分後に爆発させて真っ黒にする。その後もジャイアンとのトラブルや、スネ夫からの物品を返すエピソードなどが展開され、のび太の留学生活は予想外の波乱に満ちたものとなっている。