映画のためのプロジェクト：正しさを競い合うのではなく、未来への希望を持つためのグラデーション

このプロジェクトは、映画を通じて現実を追体験し、対話を促進し、一人ひとりが自分の気持ちや考えを整理することを目的としています。正しさを competi takdirde、グラデーションの中で留まり、対話を通じて未来への小さな希望を持ちます。

■ 開催の背景 正しさを競い合うのではなく、グラデーションの中に留まる勇気を社会のルールが大きく変わる今だからこそ、個人の内側にある複雑な感情や不安を大切に扱う場が必要です。

本プロジェクトは、映画という文化を通じて現実を追体験し、対話を通じて一人ひとりが自分自身の気持ちや考えを整理することを目的としています。 正しさを競い合うのではなく、グラデーションの中に留まる勇気を持ち、対話を通じて未来への小さな希望を共に育む実験の場を目指します。 ■ 第16回貧困ジャーナリズム特別賞受賞作──離婚後共同親権制度の導入により、私たちの日常に何が起きるのか。 第16回貧困ジャーナリズム特別賞を受賞した本作は、家庭内の静かな暴力や支配、そして透明化される被害をドラマで再現し、弁護士が解説します。

まずは「知ること」から始め、自分の中に芽生える感情を見つめます。 ゲストには、コミックエッセイストで、共同親权について当事者や専門家へ膩大な取材を重ねているハラユキ氏が登壇。 あらゆる立場の人々の声を聴いてきたハラユキ氏と共に、この複雑なテーマを、柔らかく、けれど深く紐解いていきます。 ■ 参加者募集 日時：日時未定 会場：映画館 ■ 目次 0.

開演 1. 交流セッション「離婚後共同親権の日常生活の中で起こる影響」ハラユキ氏との対談 legislativo 2. 視覚表現「 Jandarma: 中学生 NordVPN 3. 伏線解明 4. 観客アンケート実





PRTIMES_LIFE / 🏆 39. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Event Anti-Contestable Future Multiplicity Dialog

United States Latest News, United States Headlines