映画『キングダム 魂の決戦』2026年7月17日公開！秦六国合従軍との魂の大攻防戦

実写映画シリーズ第5弾『キングダム 魂の決戦』が2026年7月17日に公開。原作屈指の人気エピソード『合従軍編』を描き、秦と六国が激突するシリーズ最大規模の決戦が繰り広げられる。豪華キャスト陣が集結し、秦国存亡をかけた運命の戦いが幕を開ける。

この夏、2026年7月17日（金）に上映開始となる、映画『 キングダム 魂の決戦 』の情報が続々と解禁されています。 本作は、紀元前の中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す戦災孤児の少年・信と、後の秦の始皇帝となる若き王・嬴政の活躍を描く大人気シリーズの第5弾です。

原作は原泰久による漫画『キングダム』で、週刊ヤングジャンプに連載中、2026年で連載20周年を迎える記念すべき年にあたります。 実写映画シリーズは2019年の第1作から始まり、2022年の『キングダム2 遥かなる大地へ』、2023年の『キングダム 運命の炎』、2024年の『キングダム 大将軍の帰還』と続き、シリーズ累計動員1734万人、累計興行収入245億円を突破する大ヒットを記録しています。 今回の第5作では、原作でも屈指の人気を誇るエピソード『合従軍編』が描かれ、秦と六国が激突するシリーズ最大規模の魂の大攻防戦が繰り広げられます。

秦国存亡をかけた運命の決戦が、この夏、大炎を巻き起こすことでしょう。 本作のキャストは、信役の山崎賢人を筆頭に、嬴政役の吉沢亮、河了貂役の橋本環奈、羌瘣役の清野菜名、壁役の満島真之介、尾平役の岡山天音、万極役の山田裕貴、麃公役の豊川悦司、李牧役の小栗旬など、豪華俳優陣が勢揃いしています。

また、新たなキャストとして王賁役の神尾楓珠、蒙恬役の志尊淳、蔡沢役の笹野高史、張唐役の橋本さとし、蒙驁役の坂東彌十郎、王翦役の谷田歩、春申君役の斎藤工、汗明役の勝矢、媧燐役の三吉彩花、項翼役の結木滉星、白麗役の三山凌輝、陽役の山下美月、向役の蒔田彩珠などが加わり、物語に厚みをもたらします。 監督はシリーズを手掛ける佐藤信介が続投し、脚本は黒岩勉と佐藤信介、原泰久が担当。 主題歌はONE OK ROCKの『Wasted Nights』が引き続き使用される予定です。

実写『キングダム』シリーズの魅力は、一作一作にまとまりがあり、途中からでも入りやすい点にあります。 原作をリスペクトしつつ、歴史考証の専門家が監修することで、長大な物語の中に自然な息継ぎが作られています。 戦災孤児の信と漂が、天下の大将軍になる夢を抱き、剣術修行に励む日々から物語は始まります。 ある日、漂が秦王・嬴政の影武者として召し出され、二人は離れ離れに。

やがて秦と魏の国境で起きた蛇甘平原の戦いに信も従軍し、初めての戦争を経験します。 その後、伝説の大将軍・王騎の下で飛信隊を率いることになり、馬陽の戦いなど数々の戦いを経て成長していきます。 本作『魂の決戦』では、秦六国合従軍との全面対決が描かれ、信や政の運命が大きく動くことでしょう。6月17日には特報映像も公開され、ファンの期待はさらに高まっています。 映画館で、この夏最も熱い決戦をぜひ目撃してください





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キングダム 実写映画 2026年公開 合従軍編 魂の決戦

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