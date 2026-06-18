映画『免許返納』公開記念、監督・キャストが自身の免許エピソードを告白

映画の公開に合わせ、河合勇人監督や主演の舘ひろし、八嶋智人、西野七瀬らが自身の免許に関するエピソードを披露したイベントの模様を報じる。河合監督は若い頃に免許を失効した経験を明かし、八嶋はそのツッコミを入れた。西野七瀬は免許更新時にノーメイクで写真を撮られてしまった恥ずかしい体験を語り、会場の笑いを誘った。作品は、アクション映画に情熱を燃やす70歳のスターが免許返納を迫られる姿を描くコメディ。

映画の公開に合わせ、 河合勇人 監督、主演の 舘ひろし 、 八嶋智人 、 西野七瀬 らが自身の免許に関するエピソードを語った。 河合監督は「免許失効」と書かれたフリップを掲げ、30年ほど前に免許更新の連絡を何度も無視し、失効させてしまったと告白。

八嶋智人は「よくそれで監督しましたね」とツッコミを入れた。 一方、西野七瀬は「免許更新」と書いたフリップを手に、「更新時に30分の講習があるのは知っていたが、写真を撮り直すことを知らなかった」と説明。 ノーメイクで予約なしに訪れ、そのまま写真を撮られてしまい、「新しい免許証はもらったが、次に写真を撮り直せる時期が恥ずかしい」と赤面した。 河合監督は笑顔で聞いていたが、八嶋から「何をのほほんと笑っているんですか！

」と注意された。 本作で舘ひろしが演じるのは、芸術作品よりアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。 かつてアクションで一世を風靡した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれる。 世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く作品となっている





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映画 免許返納 河合勇人 舘ひろし 八嶋智人 西野七瀬

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