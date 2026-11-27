高畑礼緒、新藤栄作、三輪瞳が出演する新時代ラブストーリーの舞台挨拶で、不倫や夢への葛藤を巡る役作りと共感のポイントが語られた。

同名漫画を原作とする新時代ラブストーリーの 舞台挨拶 において、主演の3人の女優がそれぞれの役柄への思いと、作品が描く人間の衝動や葛藤について語り合った。

主人公の衝動と信じる心の狭間

高畑礼緒は、さびしさから夫の弟・久志と一線を越える主人公の夏美を演じている。この役を通じて、高畑礼緒は人間の持つ止められない衝動と、その背景にある心理的な背徳感について深く考察している。

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高畑礼緒によると、夏美は夫の弟・久志の妻である秋華に対し、「旦那さんのことを信じている」と語りつつも、自身も隣人の大学生に引かれていく状況にある。新藤栄作が演じる秋華は、イケメンのお隣さんと"いたしてしまう"展開だ。

高畑礼緒は、人間が絶対に良くないと分かっていても止められない衝動を楽しんでしまう側面があると指摘した。夜中にカップラーメンを食べちゃう背徳感のようなものを、人間って楽しんじゃうところがあると思っており、実際に起こりそうでリアルだと共感を覚えたと振り返った。

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女優らが明かす役柄への共感と私生活

新藤栄作は、秋華役に共感を覚えた理由として、不倫をした久志の妻としての視点と、隣人への感情の動きについて言及した。彼女は「やってないですよ！」と笑って不倫の経験はないと強調したが、役としてのリアルな恐怖や衝動には理解を示している。

三輪瞳は、シングルマザーで夢を追う風俗店勤務のベル役を演じる。子育てをしながらも、日々自分の夢に向かって努力して頑張っている女性の姿を表現しており、いろんな葛藤があって、それを一生懸命乗り越えようとしている芯の強さを持った女性として描かれている。

三輪瞳は、鑑賞した人がベルを見て「分かる、分かる」と思っていただけるのではと説明した。生きる上でどちらかを選択しなきゃいけないことがあると思うが、そのような決断を迫られる瞬間に観客が共感できる要素が多いと語った。

舞台挨拶での私生活の告白と作品のテーマ

三輪瞳は舞台挨拶の場で私生活についても明かした。1人飲みが好きと告白し、さらに日本酒が好きすぎて利き酒の資格も取得したと語り、会場を驚かせた。

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この作品は、不倫や夢、そして人間の弱さと強さを描く新時代ラブストーリーをうたっており、各女優が自身の解釈を加えて役作りを行っている。観客は、それぞれのキャラクターが直面する選択や衝動を通じて、自分自身の人生や感情と向き合うきっかけを得ることができる。