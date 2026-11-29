29日、都内で映画『君の話』の公開記念舞台挨拶が開催され、北村匠海、出口夏希、佐野晶哉、宮﨑優、中川龍太郎監督が登壇。出演者らは日記風ボードに直筆メッセージを寄せ、撮影時のエピソードや互いの反応を語った。本作は三秋縋の小説を基に、記憶をめぐる切ないラブストーリーを描いている。

映画『君の話』 公開記念舞台あいさつに登壇した 出口夏希 （C）ORICON NewS inc. 俳優の 出口夏希 が29日、都内で行われた 映画『君の話』 公開記念舞台あいさつに登壇した。 この日は 北村匠海 、 出口夏希 、佐野晶哉（Aぇ！group）、宮﨑優、中川龍太郎監督が参加するなか、日記風ボードの寄せ書きを披露した。

イベントではそれぞれが「映画『君の話』は僕・私にとって◯◯な話」をテーマに直筆メッセージを書いたボードがステージに登場。 出口は「素敵なお話」と簡潔に表し、北村も「出口さんがまっさきにこれを書いて、全員でズッコケた（笑）」と拍子抜け。 出口は「あのクールな北村さんが吹き出して『マジかよ』って」と反応を明かした。 出口は「この撮影している間にいっぱい灯花を向き合って毎日のように台本を読んであの…ちょっとまってください、時間とこれから出会う人たち…まとまってなかったです」と苦笑して「みんなを大事にしていこうって」とまとめた。

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「きょう、中学校の担任の先生が来ててカッコつけようとしたんですけど。 漢字間違えるしね」と自虐する出口に、佐野は「ぜひカメラマンさん、ズームで撮影してください」と指示。